Auto impazzita a Lido di Camaiore: due giovani turiste tedesche morte sul colpo

Un’auto impazzita ha letteralmente fatto una strage a Lido di Camaiore (Lucca) nella tarda serata di mercoledì. Due giovani turiste tedesche sono morte sul colpo dopo essere state travolte dall’auto. Sarebbero in totale sette le persone investite: due morti, cinque feriti di cui tre gravi. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Italica.

In base alle prime testimonianze le vittime sarebbero due ragazze di nazionalità tedesca. La vettura, condotta da una brasiliana di 44 anni, avrebbe bucato due semafori rossi, finendo prima contro le due ragazze, poi travolgendo altre 6 persone. Diversi feriti molto gravi.

L’incidente è avvenuto su via Italica nel tratto compreso tra l’Aurelia e il lungomare. Una Mercedes impazzita si è scontrata con altri veicoli poi ha travolto dei pedoni. Due feriti sono stati portati all’ospedale “Apuane” di Massa, tre al “Versilia” di Lido di Camaiore (tra cui la conducente della vettura) e una è stata trasferita a Cisanello (Pisa) in codice rosso con l’elisoccorso regionale (ha riportato un politrauma). Sul posto il 118, la polizia del commissariato di Viareggio e i vigili del fuoco. La più grave è la donna portata a Cisanello con il Pegaso.

Alla guida della Mercedes scura c’era una donna brasiliana di 44 anni con una passeggera a bordo. L’auto ha bucato due incroci con il semaforo rosso – via Roma e viale Colombo – travolgendo al primo incrocio due ragazze di 18 e 19 anni, due giovani turiste tedesche, poi all’intersezione con viale Colombo ha travolto un gruppo di turisti francesi e ha fermato la sua folle corsa contro un altro veicolo all’altezza dell’hotel Sirio, sul viale parallelo al lungomare.

Poi la donna alla guida è scesa dall’auto fino all’arrivo della polizia stradale. La conducente dell’auto è stata portata al vicino ospedale Versilia per essere sottoposta agli esami tossicologici.