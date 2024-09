Preposto per la sicurezza: obblighi e mansioni

Il preposto per la sicurezza svolge un ruolo fondamentale in un’azienda, in quanto assicura che i lavoratori operino in un ambiente conforme alla normativa di riferimento. Questa figura non coincide con il datore di lavoro o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ma si tratta di una persona incaricata di sovrintendere alle attività operative e vigilare sulla sicurezza del luogo di lavoro.

Sicurzeta, realtà di riferimento sulla sicurezza dei luoghi di lavoro con sede a Brescia, eroga un corso di aggiornamento e formazione per preposti, con l’obiettivo di fornire tutte le conoscenze necessarie allo svolgimento di questa delicata mansione, nel rispetto degli ultimi aggiornamenti introdotti rispetto alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quale normativa regola il lavoro dei preposti

Il Decreto Legislativo 81/08 ha definito obblighi e mansioni del preposto per la sicurezza, tra cui figurano l’obbligo di vigilanza sull’effettivo rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi da parte dei lavoratori. I preposti devono ad esempio verificare che i dipendenti utilizzino correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) e rispettino le procedure operative. Sono loro inoltre a intervenire in caso di comportamenti non conformi alle norme di sicurezza, segnalando eventuali anomalie al datore di lavoro o ai responsabili della sicurezza.

La normativa è stata aggiornata il 21 dicembre 2021, andando a rafforzare il ruolo del preposto con l’introduzione dell’obbligo per quest’ultimo di interrompere immediatamente qualsiasi attività lavorativa che possa rappresentare un pericolo imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori. In più viene specificato che i datori di lavoro devono individuare formalmente i preposti e assicurarsi che questi ricevano una formazione adeguata e aggiornata.

Un ulteriore aggiornamento riguarda la responsabilità nella verifica dell’idoneità dei lavoratori rispetto alle mansioni assegnate. Ciò significa che il preposto deve garantire che i lavoratori siano fisicamente e mentalmente in grado di svolgere i compiti loro assegnati in sicurezza ed eventualmente segnalare inadempienze che potrebbero tramutarsi in situazioni potenzialmente pericolose.

Corsi sulla sicurezza per preposti

I preposti acquisiscono le loro competenze grazie a specifici corsi di sicurezza sul lavoro. I contenuti formativi includono sia la conoscenza della normativa, sia le tecniche per gestire le emergenze e le dinamiche organizzative legate alla sicurezza.

La durata minima dei corsi per preposti è di 8 ore, suddivise in teoriche e pratiche. Tra i temi trattati vi sono:

Definizione del ruolo del preposto e spiegazione delle sue mansioni e doveri;

Approfondimento sui rischi specifici del settore di appartenenza dell’azienda;

Guida all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale;

Valutazione dei rischi e guida alle principali misure di prevenzione.

Il corso termina con una prova di verifica per certificare l’acquisizione delle conoscenze richieste. Oltre al corso base, i preposti devono partecipare ad aggiornamenti periodici, ad oggi ogni 5 anni, ma in futuro con l’entrata in vigore di una nuova normativa, tali aggiornamenti avranno cadenza biennale. Il corso di aggiornamento ha una durata di minimo 6 ore ed è fondamentale affinché i preposti siano sempre informati sui cambiamenti normativi e sulle nuove prassi di sicurezza, in accordo con la costante evoluzione che investe tutti gli ambiti del mondo del lavoro.