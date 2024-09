Donald Trump: la mia determinazione è sempre più forte dopo un altro attentato alla mia vita

Non molla Donald Trump dopo il nuovo tentativo di attentato. In un’email ai suoi sostenitori dopo quanto accaduto domenica sera al golf club di Palm Beach in Florida, il tycoon si è rivolto così ai suoi. “Ci sono stati degli spari nelle mie vicinanze, ma prima che le voci inizino ad andare fuori controllo, volevo che sentiste prima questo, sono al sicuro e vivo”. “Niente mi rallenterà, non mi arrenderò mai”, ha aggiunto l’ex presidente americano. Che poi ha continuato: “La mia determinazione è sempre più forte dopo un altro attentato alla mia vita. Il 5 novembre renderemo l’America ancora grande”.

Donald Trump, candidato alla rielezione alla Casa Bianca, ha pubblicato anche un post sul suoi social media Truth dopo lo sventato attentato di ieri mentre giocava a golf. “Vorrei ringraziare tutti per la vostra preoccupazione e i vostri auguri. È stata sicuramente una giornata interessante! Soprattutto, voglio ringraziare i servizi segreti degli Stati Uniti, lo sceriffo Ric Bradshaw e il suo ufficio di coraggiosi e devoti patrioti, e tutte le forze dell’ordine, per l’incredibile lavoro svolto oggi al Trump International nel tenermi, come 45° presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alle prossime elezioni presidenziali, al sicuro. Il lavoro svolto è stato assolutamente straordinario. Sono molto orgoglioso di essere americano!”.