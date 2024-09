SportCity Day: l’evento si svolgerà a Perugia domenica 22 settembre in contemporanea con altre 160 città italiane

E’ stato presentato venerdì mattina a Palazzo dei Priori lo SportCity Day, l’evento che si svolgerà a Perugia domenica 22 settembre in contemporanea con altre 160 città italiane. Ne hanno parlato alla sala della Vaccara il referente regionale della Fondazione SportCity, Gian Luca Mazzocchio, l’assessore allo sport del Comune di Perugia, Pierluigi Vossi, e il vice presidente del Coni Umbria, Aurelio Forcignanò.

“L’Umbria – ha sottolineato Mazzocchio – con in testa il capoluogo ha risposto alla grande al nostro richiamo con ben 10 comuni coinvolti fattivamente. Vorremmo tornare a vedere i bambini senza cellulare in mano e con le ginocchia sbucciate, lo sport migliora la vita delle persone e la Fil (felicità interna lorda) delle città in modo importante. Facendo rete tutto può succedere. Noi di Fondazione SportCity ci crediamo fortemente e ringraziamo il Comune di Perugia per l’adesione e la condivisione immediata di valori”.

“Perugia – ha detto l’assessore Vossi – partecipa per la prima volta a una manifestazione che ha il pregio di mettere in evidenza tante bellezze che si possono scoprire e apprezzare grazie al mondo dello sport: l’inclusione, il paesaggio che ci circonda, luoghi di sport delle nostre città, così come le particolarità delle varie discipline sportive. Lo SportCity Day offre anche una vetrina importante alle associazioni sportive del territorio. Per quest’anno abbiamo scelto di dedicare alla manifestazione gli spazi del PalaBarton e della piscina Pellini la mattina del 22 settembre. Un sentito ringraziamento va anche al Coni, la cui collaborazione ci consente di avviare un percorso che dovrà proseguire”.

Forcignanò a sua volta ha ringraziato a nome del Coni “chi quotidianamente si impegna per promuovere e diffondere i temi dello sport anche non agonistico”. “Apprezziamo il forte richiamo anche agli sport minori, che poi minori non sono, visto le enormi soddisfazioni che spesso ci regalano – ha affermato -. Perché certi risultati continuino ad arrivare è necessario coinvolgere le persone, e in primo luogo i giovani, anche in queste discipline. Il primo condivisibile obiettivo di questa manifestazione, ad ogni modo, sarà la promozione della socialità oltre che dello sport e il Coni non può che collaborare alla sua riuscita”.

Il vociare festoso e l’energia del popolo del benessere psicofisico e della pratica sportiva destrutturata – ha spiegato ancora Mazzocchio – il 22 settembre torneranno a riempire le strade, le piazze, i parchi e le strutture sportive urbane di tutta Italia per la più grande festa del movimento d’Europa. Si tratta dello SportCity Day, quarta edizione dell’evento clou promosso da Fondazione SportiCity che dal 2020 opera sul territorio nazionale promuovendo uno stile di vita attivo grazie alla collaborazione di enti, istituzioni locali, nazionali ed europee, come ad esempio la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, associazioni sportive e nuovi stakeholders.

Quest’anno l’evento ha ottenuto l’adesione record di circa 160 città che, insieme, lanceranno “La Repubblica del Movimento”, un’idea che si concretizzerà grazie alla presenza attiva di oltre 500mila persone in tutta Italia pronte a testimoniare quanto sia possibile alimentare il benessere psico-fisico dei cittadini semplicemente offrendo spazi urbani per praticare attività fisica e cominciare a trasformarli in vere e proprie Hub della Salute.

Confermato l’impegno del Ministero dell’Ambiente e della Sostenibilità ambientale, al fianco dell’evento dal 2023.

La giornata del 22 settembre sarà raccontata nello SportCity Talk, una diretta video di 8 ore trasmessa sui canali social di Fondazione SportCity e su decine di canali di associazioni partner dell’evento. Previsti anche numerosi collegamenti con Isoradio.

“Il vento non si ferma con le mani, grandi città e piccoli comuni sono pronti per una giornata che trasformerà la penisola in un’enorme palestra diffusa – dichiara anche il presidente della Fondazione SportCity, Fabio Pagliara -. Il processo di sportivizzazione che abbiamo messo in moto ha convinto tutti, dalle istituzioni al mondo dell’associazionismo e ovviamente ai cittadini, sempre più numerosi nella partecipazione all’evento. La Repubblica del Movimento, dunque, è un’idea lanciata da noi che si sta trasformando in realtà: progressivamente, infatti, sta cambiando l’idea dello sport nel nostro paese. Pervicacemente porteremo avanti il nostro progetto in quanto convinti dai fatti che in molti ci seguiranno. Insieme sconfiggeremo la sedentarietà e la dipendenza dal cattivo utilizzo dei device”.

Le associazioni sportive che intendono aderire all’evento possono inviare una manifestazione di interesse all’indirizzo [email protected] entro le 19 di martedì 17 settembre.