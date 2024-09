L’incubo del cambiamento demografico dell’Europa

Come ieri, l’Italia sta guidando oggi un nuovo Rinascimento per la pacifica coesistenza europea

di George Onsy *

IL CAIRO – In risposta all’emergenza dovuta al continuo sconvolgimento in alcuni paesi europei, l’organizzazione internazionale per la pace RINASCIMENTO-RENAISSANCE MILLENNIUM III (RRM3) sta cercando di fornire a tutte le nazioni europee coinvolte nuovi approcci efficaci per soluzioni immediate e durature.

I suddetti approcci sono cinque e coprono tutti i bisogni urgenti dell’uomo nel mondo attuale su cinque livelli:

1- SPIRITUALE per riunire i cittadini di diverse appartenenze religiose sotto una spiritualità universalmente accettata da tutti, che rispetti e faccia riferimento a tutte le religioni esistenti.

per riunire i cittadini di diverse appartenenze religiose sotto una spiritualità universalmente accettata da tutti, che rispetti e faccia riferimento a tutte le religioni esistenti. 2- CULTURALE/INTELLETTUALE per sopperire alla mancanza di comprensione, rispetto e integrazione nazionale tra i migranti e i cittadini del paese ospitante.

per sopperire alla mancanza di comprensione, rispetto e integrazione nazionale tra i migranti e i cittadini del paese ospitante. 3- ANALISI DEI MEDIA per rilevare tutte le campagne mediatiche distruttive e i messaggi di lavaggio del cervello diffusi attraverso le arti popolari. La stessa analisi viene applicata anche per sostenere le indispensabili campagne di sensibilizzazione di cui l’Europa ha bisogno oggi per la risoluzione dei conflitti e la solidarietà sociale.

Questi tre approcci (1,2,3) saranno forniti insieme attraverso un urgente workshop intensivo di formazione per formatori (ToT) di 5 giorni a gruppi di migranti selezionati con un curriculum attestante una buona e prolungata integrazione sociale. In questo modo potranno presentarlo il prima possibile sotto supervisione ad altri migranti, in particolare ai rifugiati, da formare anche attraverso un workshop di 5 giorni. Tali workshop si svolgeranno sotto l’egida di autorità governative.

4- PROCESSO VISUALIZZATO DI PROBLEM-SOLVING per diagnosticare, analizzare e risolvere problemi e conflitti di alto livello di complessità, in particolare, ciò che l’Europa sta affrontando allo stato attuale.

5- SVILUPPO per creare, implementare e seguire il decorso di progetti generatori di reddito che possano aiutare i paesi che stanno inviando ondate di migranti verso le coste dell’Europa, in particolare dell’Italia, per rallentarne il flusso e cercando di fermarle in futuro.

Questi due approcci (4 e 5) verranno forniti insieme attraverso un urgente workshop intensivo di formazione di formatori (ToT) di 5 giorni rivolto ai membri del personale delle autorità governative dei paesi europei coinvolti, alle ONG interessate, agli attivisti della riforma sociale e ai volontari che hanno a cuore la stabilità dei loro paesi. Tale workshop dovrebbe anche includere una selezione equilibrata di cittadini europei indigeni e migranti. I suddetti workshop saranno organizzati dalle autorità governative che pagheranno le spese e forniranno tutti i requisiti necessari per realizzare questo progetto alla perfezione.

Gli approcci 4 e 5 saranno spiegati in dettaglio in un successivo articolo. Ma in questo articolo presentiamo in dettaglio i tre primi approcci che saranno svolti attraverso un workshop urgente di tre giorni:

Poiché alcuni paesi europei hanno bisogno di una tolleranza religiosa incrollabile basata su una comprensione equilibrata e matura di tutte le religioni per resistere al fanatismo sempre crescente e alle campagne di imposizione della religione da parte di alcuni gruppi, RRM3 presenta il suo APPROCCIO SPIRITUALE che può riunire tutti i cittadini di diverse religioni e ideologie sotto la bandiera della terraferma ospitante.

Invitiamo i partecipanti a godere di un dialogo continuo di amore divino attraverso tutto ciò che fanno durante la loro giornata. In questo modo, possono scalare insieme la Piramide delle Religioni di cui l’Unica Fonte, il nostro Creatore, è in cima. Facendo ciò, si avvicinano gradualmente sempre di più l’uno all’altro, riducendo la distanza delle differenze scritturali e rituali che li separano fino a quando finalmente si RIUNISCONO IN CIMA DOVE L’UNICO DIO STA ASPETTANDO TUTTI.

Dopo aver presentato questo approccio con grande successo a persone di diverse estrazioni religiose e razziali in tutto il mondo, RRM3 continua a presentarlo ovunque come un meccanismo efficace per la coesione sociale e nazionale, nonostante la struttura demografica sempre più eterogenea che è diventata ora una segregazione inevitabilmente minacciosa.

Chiamiamo questo approccio MILLENNIUM III 24-HOUR YOGA che è semplicemente un’Arte di Godersi l’Esperienza di ogni routine/attività quotidiana che svolgiamo nella nostra vita.

È un’Armonia Corpo-Mente-Anima praticata continuamente attraverso un dialogo meditativo diretto e intimo con il Donatore o la Fonte delle grazie quotidiane che riceviamo, ottenendo l’energia per fare tutto ciò che dobbiamo fare momento per momento. Questo nuovo Yoga del Millennio non ha bisogno di alcun tempo, luogo o posizione speciale per praticarlo, piuttosto si sposa naturalmente con l’esperienza stessa di usare i nostri sensi, processi fisiologici e azioni.

Struttura del workshop

Per la nostra integrazione corpo-anima

Parte I: GODERE DELLA PSICOSOMATICA POSITIVA,

cioè imparare come ottenere un’armonia piacevole corpo-mente-anima:

Ottenere vibrazione spirituale attraverso l’uso dei nostri sensi

Ottenere vibrazione spirituale attraverso il meccanismo dei nostri processi fisiologici

Ottenere vibrazione spirituale attraverso le nostre azioni e attività quotidiane.

Per la nostra mente e i nostri sentimenti

Parte II: GENERARE SODDISFAZIONE MENTALE ED EMOTIVA

Allineare le nostre azioni al piano divino predisposto per la nostra vita.

Nutrire la nostra spiritualità con l’arte: A. L’arte nella natura – B. Attraveso l’appreziazion delle opere d’arte – C. Attraverso la creazione artistica.

Sperimentare l’infinità della nostra esistenza attraverso: A. La vibrazione linguistica – B. Il flusso delle immagini involontarie – C. La libertà spazio-temporale.

Per le sfide della nostra vita

Parte III: VIVERE UNA VITA DI VITTORIE QUOTIDIANE

IL LAVORO: A. Godere del lavoro – B. Godere dello studio – C. Ottenere il proprio sviluppo professionale.

LA RELAZIONE UMANA: A. Sviluppare i rapporti con gli altri – B. Risolvere i conflitti – C. Riunire la comunità nonostante le differenze riligiose e razziali.

Problem-solving per risolvere i problemi complessi della comunità, società, e del paese: A. Sistema di visualizzazione dei problemi – B. Sistema di visualizzazione dei punti di vista diversi per ottenere quello ottimale – C. Sistema di visualizzazione del meccanismo della soluzione.

Soprattutto, imparare a godere del ciclo ideale della nostra vita, cioè:

Ottenere dal mondo l’informazione e l’energia necessarie attraverso i nostri sensi e processi fisiologici, POI rendere al mondo la nostra contribuzione attraverso il nostro pensiero e lavoro.

Va notato che daremo ad ogni elemento di questo sistema spirituale il suo riferimento ai testi sacri di ogni religione. Ecco perché tutti i seguaci delle religioni esistenti a qualsiasi livello di religiosità hanno accettato e apprezzato ugualmente la pratica di quello speciale Yoga. Come accennato in precedenza, questo insegnamento e questa pratica saranno presentati attraverso workshop partecipativi intensivi di breve durata in cui tutte le parti possono arricchirsi a vicenda con il loro background religioso e spirituale.

Per saperne di più sugli straordinari risultati ottenuti da quell’approccio spirituale nella vita fisica, mentale, sentimentale, e pratica, visita la nostra piattaforma FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/601554648856000

Poiché il rapido cambiamento demografico dell’Europa sta portando con sé la minaccia di rivolte inevitabilmente continue e persino di guerre civili devastanti, RRM3 è pronta a lanciare workshop intensivi di breve durata attraverso i quali sia i rifugiati che i migranti stanziali assorbiranno sistematicamente il prima possibile la cultura dei paesi ospitanti in modo che possano accettare, rispettare e interagire positivamente con quella cultura e stile di vita. Questo processo vitale si baserà sullo scambio intellettuale umano tra la civiltà dei paesi ospitanti e quella dei migranti, cercando di arricchire entrambe le parti con valori etici e di civiltà.

Esempi di materiali culturali progettati per far conoscere al pubblico altre culture, in particolare quella europea, sotto forma di dialoghi con le loro grandi figure del passato e del presente (A partire dal libro di George Onsy: DIALOGHI ATTRAVERSO I SECOLI-2022-India e Amazon). Lo stesso sarà presentato per far conoscere ai cittadini indigeni europei la cultura dei migranti per costruire rispetto reciproco e integrazione nazionale costruttiva.

Poiché i paesi europei sono vittime di media ingannevoli a causa di strategie nascoste, RRM3 propone i suoi sistemi visivi di monitoraggio e analisi dei media per rilevare le reti di notizie opinabili, il lavaggio del cervello e le campagne mediatiche di radicalizzazione. D’altro canto, questo stesso sistema analitico può migliorare le campagne costruttive che mirano alla deradicalizzazione e ad aumentare la consapevolezza nazionale pacifica in tutte le città dei paesi europei per chiamare tutte le parti a riunirsi sotto la bandiera della nazione ospitante. Lo stesso sistema può seguire e valutare le arti di ampia popolarità come film, serie TV, spettacoli teatrali, canzoni pop, ecc. che hanno un impatto considerevole su molti pubblici, in particolare i giovani.

Come già detto, i due altri approcci (4 e 5) saranno spiegati in dettaglio in un successivo articolo.

RRM3, il cui motto è “Insieme per un’Europa risvegliata che possa aiutare il mondo intero!”, è un movimento internazionale per la pace e la giustizia. Con la sua consapevolezza e le campagne per la pace pubblicate regolarmente attraverso una rete di 200 giornali in tutto il mondo, RRM3 lavora duramente per aiutare il nostro mondo sofferente. Registrato presso la Commissione per la trasparenza dell’UE, RRM3 chiede un nuovo risveglio europeo, ma oltre l’Europa, ha oltre 500 membri tra luminari della cultura, dei media, della ricerca e del lavoro umanitario internazionale. Con questi membri multirazziali di varie religioni, RRM3 può aiutare l’Europa e il mondo intero sui cinque livelli sopra menzionati.

Cari lettori, abbiamo bisogno del vostro supporto per attivare questi workshop di pace europea. Se possibile consigliate RRM3 alle autorità governative ed alle associazioni umanitarie per realizzare questo progetto, una realtà che aiuti l’Europa. L’Italia ricomincia la sua missione storica di guidare l’Europa sulla strada del Rinascimento.

* Egitto, fondatore e Presidente di RRM3