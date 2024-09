San Siro e l’Olimpico impianti top per spettatori

Quanta passione in Europa per il calcio. Gli appassionati di calcio italiani dimostrano di avere grande voglia per il pallone. Sono tanti gli elementi che confermano questa passione: elevato numero di abbonati alle pay tv che trasmettono il calcio; elevato numero di scommettitori sportivi, come testimoniato da portali specializzati come https://www.onlinebookmakers.bet/; elevata presenza allo stadio.

Su scala europea i tifosi di Inter, Milan e Roma non hanno nulla da invidiare a quelli di Psg, City, Real Madrid, e Borussia. L’Italia deve molto all’Atalanta che ha riportato il calcio sul tetto d’Europa, ma da 14 anni le squadre italiane mancano il colpo grosso: la Champions. Nonostante questa astinenza da successi europei la voglia di pallone non finisce mai per i tifosi italiani.

Nel rapporto The European Club Talent and Competition Landscape si attesta che la Serie A ha superato la Liga per spettatori totali. Il massimo campionato italiano, dati alla mano, è il quarto torneo in Europa dietro Premier, Premiership (la B inglese) e Bundesliga. Inter, Milan e Roma sono tra le prime sette per spettatori, includendo campionato e coppe nazionali ed europee.

In Inghilterra il calcio è in Brexit da sempre! La Premier vanta 14,7 milioni di spettatori allo stadio. La Premiership (la B inglese) vanta 12,7 milioni ed è il secondo torneo d’Europa. La Bundesliga con 18 squadre porta allo stadio 12,1 milioni di spettatori. Poco dietro l’Italia con 11,7 milioni allo stadio. La Serie A precede la Spagna con 11 milioni. Incidono sul risultato spagnolo anche i lavori di ristrutturazione del Camp Nou. Fortissima la Zweite Bundesliga (la B tedesca) con 8,9 milioni allo stadio. La Francia con 18 squadre registra 8,2 milioni di spettatori mentre la Serie B è il 13° campionato d’Europa con 3,4 milioni.

Aggregando i dati per Nazione si amplia la forbice britannica. Il calcio inglese porta annualmente allo stadio 44 milioni di spettatori. Il dato aggregato europeo è 221 milioni. Vuol dire che il 20% del pubblico totale è inglese. In questa classifica l’Italia è al quarto posto con 21,5 milioni, preceduta da Spagna (22,2) e Germania (30,6).

Sempre dal rapporto The European Club Talent and Competition Landscape emerge il netto predominio inglese anche lato club. Il Manchester United non vince niente ma ha un pubblico importante: quasi 1,4 milioni di spettatori in Premier. Se però consideriamo il dato aggregato – cioè campionato, coppe europee e coppe nazionali – la classifica sorride al Borussia Dortmund con quasi due milioni di spettatori (1,95). Tre stadi garantiscono sempre il sold out: Borussia, Arsenal e Schalke (Serie B tedesca). Nell’ordine quindi United, Borussia, Real Madrid, Bayern e tre italiane nelle prime 7: Inter, Milan e Roma.

Sul fronte italiano gli stadi che trainano il movimento calcio sono San Siro e Olimpico. In campionato è l’Inter a garantirsi l’audience più alta: 1,38 milioni di spettatori, 2° posto in Europa, una media di 72.838 a match (il 91% dello stadio). Il Milan, 5° in Europa, segue con 1,32 milioni (69.461 per partita, 87% del totale). La Roma con 1,2 milioni (62.970 ogni gara, 92% dello stadio). Se aggiungiamo le coppe, il Milan effettua il sorpasso sui nerazzurri: 1,86 (2° in Europa) contro 1,73 (5°). La Roma resta settima con 1,69 milioni. Manca il Barcellona che, se giocasse nel Camp Nou, lotterebbe per i primi tre posti.