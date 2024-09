Doppio concerto dell’associazione Lucchesi nel Mondo a Torre del Lago

“Torre del Lago… Vas spirituale”: sabato 14 settembre 2024 a partire dalle 17 a Torre del Lago l’associazione Lucchesi nel Mondo organizza l’evento clou delle celebrazioni pucciniane del calendario dall’associazione, nell’anno dedicato al Turismo delle Radici.

Si tratta di un concerto lirico e da camera per la regia artistica di Vivien Hewitt che si tiene nella nuova sala concerti dello spazio museale di Villa Puccini, dove si potranno ascoltare il soprano greco Myrtò Bocolini, il tenore Alan Sciberras, astro nascente della lirica maltese ed il giovane pianista toscano Mattia Fusi, vincitore di numerosi e prestigiosi concorsi, eseguire arie e duetti da Tosca, Manon Lescaut, Suor Angelica, Turandot. Insieme ai cantanti si esibirà il Quartetto dell’Orchestra Luigi Boccherini di Lucca composto da Luca Celoni e Enrico Bernini ai violini, Angela Paola Lando alla viola e Paolo Ognissanti al violoncello, che eseguirà alcune produzioni giovanili di Puccini, le cui tracce sono ben visibili nelle opere successive.

L’evento vede la collaborazione della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini ed il sostegno del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane ed è dedicato a Bernardo Romei: come i precedenti concerti di Santa Croce organizzati dai Lucchesi nel Mondo, fondamentale il sostegno della Famiglia Romei che, in particolare quest’anno, ha supportato l’associazione nelle attività per le celebrazioni pucciniane.

Due le esibizioni: una alle 18 e una alle 19, alternate a visite guidate ai luoghi del Maestro, mentre la villa sarà eccezionalmente aperta ai visitatori fino alle 18,30. Il concerto delle 18 è già tutto esaurito e quello delle 19 sta registrando molte prenotazioni. Chi fosse interessato può ancora prenotare il proprio posto all’indirizzo email [email protected].

Myrtò Bocolini, soprano greco, è nata ad Atene. Dal 2007 collabora con l’Opera Nazionale Greca ad Atene e di recente si è esibita in Zorba al Teatro Massimo di Palermo. Nel 2011 è stata una giovane artist dell’Opera Studio del Teatro Carlo Felice di Genova e dell’Accademia del Festival Puccini di Torre del Lago. Ha ottenuto premi e riconoscimenti in molti concorsi lirici internazionali in Italia e Francia. Nei teatri italiani ha eseguito ruoli da solista in opere quali Tosca, Suor Angelica, Il tabarro, Pagliacci, Il trovatore, lo Zanetto di Mascagni, La Cenerentola, Il corsaro e Don Giovanni. Ha cantato in Italia, Belgio, Svizzera e Austria oltre che in molti teatri greci. Dal 2016 si è stabilita ad Atene, dove collabora con lo Stavros Niarchos Cultural Centre e si esibisce anche come artista jazz con il suo quartetto.

Alan Sciberras è la voce tenorile emergente più importante di Malta. Ha cantato ne L’Otello di Rossini, nell’opera maltese L’Alpino (1917) di Carlo Diacono e ne La Traviata accanto a Francesco Meli. Si è esibito in numerosi maxi concerti con orchestra per Valletta Cultural Agency e nel Concerto dei 7 tenori del Festival Puccini per il centenario. Ha fatto il suo debutto italiano nei concerti dei Lucchesi nel Mondo a novembre 2022 e debutterà nel Requiem di Verdi accanto ad Anna Pirozzi con l’Orchestra di Santa Cecilia di Roma sotto la direzione di Pier Giorgio Morandi.

Mattia Fusi, vincitore di numerosi concorsi pianistici, si è diplomato al conservatorio di Firenze e ha conseguito il suo master per pianoforte solista alla Hochschule für Musik und Tanz di Colonia. Nel 2022 ha vinto il 2° premio ed il premio del pubblico presso il prestigioso XXIII International J.S. Bach Competition di Lipsia. Ha suonato come solista con la Norddeutsche Philharmonie, la Philharmonie Südwestfalen, l’Orchestra Toscana Classica, l’Orchestra del Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, la Chamber Schnittke-Orchestra, l’Orchestra del Carmine e l’Orchestra da Camera Fiorentina.

Per le attività concertistiche l’Associazione ringrazia per il sostegno il Ministero della Cultura, il Comitato per le celebrazioni Pucciniane, il Comune di Pescaglia, il Comune di Lucca – Vivilucca, la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, le Aziende Mondialcarta e Tarabori.

Le attività dell’associazione Lucchesi nel Mondo sono sostenute dal Ministero della Cultura, dal Comune di Lucca – ViviLucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca, dalla Camera di Commercio TNO e dai Comuni che sono soci dell’Associazione tra cui Pescaglia, dove ha sede il Museo Pucciniano di Celle e dal Comitato per le Celebrazioni Pucciniane.