Morto Luca Giurato per anni protagonista in Rai in trasmissioni come Unomattina e Domenica In

Un infarto fulminante ha colpito Luca Giurato. Il popolare giornalista e conduttore televisivo, per anni protagonista sugli schermi Rai in trasmissioni come Unomattina e Domenica In, si è spento all’improvviso, attorno all’ora di pranzo, all’età di 84 anni.

La moglie Daniela Vergara, anche lei giornalista Rai, ha affidato alle agenzie la notizia dell’improvvisa scomparsa. “Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate”. Luca Giurato, affacciatosi al mondo del giornalismo già a 20 anni come cronista per Paese Sera, è stato direttore del Gr1 e poi vice direttore del Tg1 fino al 1990.

Nato il 23 dicembre 1939 a Roma, Luca Giurato si era sposato in seconde nozze con Daniela Vergara a aveva un figlio, nato dal primo matrimonio con Gianna Furio. Professionista dal 1965, si è reso protagonista di una brillante ascesa come giornalista e conduttore televisivo. La sua prima apparizione televisiva risale 1992 in ‘A tutta stampa’, rassegna stampa all’interno del Tg2 notte. Da lì ha fatto parte di numerosi programmi come Domenica In, dove è approdato nell’autunno del 1993, e Unomattina (dal 1994), La vita in diretta, Quelli che il calcio. Luca Giurato è stato anche opinionista in reality come ‘L’isola dei famosi’ e ‘I raccomandati’, rispettivamente nel 2008 e nel 2009. Oltre al figlio e alla moglie, il giornalista lascia anche due fratelli, Flavio Giurato, cantautore, e Blasco Giurato, direttore della fotografia, e una sorella, Claudia, geologa.