Israele Italia 1-2. Spalletti: i ragazzi hanno iniziato a trovarsi a occhi chiusi

Il c.t. azzurro Luciano Spalletti si gode il successo 2-1 della sua Italia contro Israele a Budapest. “L’Italia ha fatto il suo in maniera splendida, perché tutte le insidie di cui avevamo parlato si sono viste nel primo tempo. Perché può succedere che gli avversari si abbassino molto, magari per un po’ di stanchezza si rischia di non essere così lucidi a fare le scelte giuste o così precisi da fare le imbucare perché con più traffico a metà campo è difficile trovare gli spazi”.

“Da un punto di vista tattico sono stati molto bravi a saper riconoscere le posizioni, anche perché sono messi nelle condizioni di giocare come giocano nel club – sottolinea alle telecamere Rai il c.t. -. Sanno benissimo cosa fare, si trovano alcune volte a occhi chiusi e nel secondo tempo si è visto meglio il fraseggio e la qualità di possesso palla”.

“È stata una convocazione pensatissima, un nuovo gruppo, e le risposte sono state perfette per quello che mi aspettavo”, ha detto in conferenza Spalletti sulla costruzione della sua Italia. “Ho modificato qualcosa e la squadra ha fatto vedere le qualità che mi aspettavo e abbiamo giocato un paio di buonissime partite. Ci sarà da rafforzare questa idea iniziale, andare avanti su questa strada e stare attenti che qualcuno non si inserisca in questo gruppo, oltre ai due o tre che abbiamo già nel mirino e abbiamo lasciato a casa”.