“The Art of the Quartet” di Patrizio Destriere, Pierpaolo Principato, Stefano Cantarano e Ettore Fioravanti

Da venerdì 13 settembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “The Art of the Quartet”, il nuovo album di Patrizio Destriere, Pierpaolo Principato, Stefano Cantarano e Ettore Fioravanti per LaPOP.

“The Art of the Quartet” è un album creato da quattro amici, quattro musicisti jazz, quattro maestri del proprio strumento, che si sono riuniti per creare un progetto che vuole rendere omaggio alla formazione simbolica del jazz; la formazione che ha consegnato le pagine più importanti della storia del jazz, ovvero il quartetto jazz. Attraverso la musica presente nel disco, composta dai membri del quartetto, viaggiamo attraverso le infinite possibilità espressive del quartetto jazz. Un disco e un progetto da ascoltare e assaporare nella sua interezza.

Commentano gli artisti a proposito del disco: “Dal quartetto di John Coltrane, passando per Lester Young e Teddy Wilson, al Modern Jazz Quartet, dalle formazioni capitanate da Sonny Stitt, Charlie Parker, Warne Marsh fino ai gruppi di Wayne Shorter, Bob Berg, Michael Brecker per arrivare ai gruppi dei musicisti moderni come Eric Alexander Chris Potter o Joel Frahm: sono tutti esempi di quello che questa formazione, un universo dalle potenzialità infinite: il quartetto jazz. The Art of the Quartet propone una serie di composizioni scritte ed arrangiate da noi quattro, in uno stile di stampo mainstream ma con una grande attenzione all’originalità e alla modernità”.

TRACKLIST:

1.Mr. P.M.

2.Little night walk

3.Armonia perfetta

4.Lockdown

5.Oi’ Ma’

6.Charlie’s Eden

7.MT (Moments of the time)

8.Unconsciousness

9.On the brink

LINE UP:

Patrizio Destriere: saxofoni soprano, alto e tenore

Pierpaolo Principato: piano

Stefano Cantarano: contrabbasso

Ettore Fioravanti: batteria