Previsioni e tecnologie emergenti: tra sperimentazioni e realtà

Le tecnologie emergenti giocano un argomento chiave tra le discussioni dell’ultimo periodo e sono protagoniste indiscusse di sogni e di aspirazioni di scienziati, tecnici, specialisti e di persone comuni che non vedono l’ora di essere stupite con nuovi strumenti che faciliteranno la loro vita.

La realtà odierna continua a cambiare giornalmente. Ogni giorno siamo spettatori del lancio sul mercato di cambiamenti, innovazioni ed esperimenti delle nuove tecnologie: dalla robotica alla meccanica, da sistemi di sicurezza alle novità relative alla telefonia, a internet e allo sviluppo di software sempre più sofisticati.

Con un progresso che corre e che dev’essere inseguito dai vari specialisti di settore, anche nella sicurezza domestica qualcosa sta cambiando: oggi le case delle città italiane più ricche e movimentate come Milano, sono sempre più integrate con nuovi sistemi di domotica e di sicurezza, spesso elettronici e digitali, che prevedono l’utilizzo di strumenti come le serrature e gli elettrodomestici intelligenti.

Per questo specialisti come tecnici e fabbri, devono poter assicurare copertura di servizio alle grandi città e aggiornarsi sulle nuove necessità del progresso permettendo, ad esempio, ai milanesi di richiedere, con assoluta certezza di risoluzione, un pronto intervento fabbro Milano che sappia ripristinare anche le funzionalità di apparecchi intelligenti.

Novità tecnologiche e futuro: una panoramica generale

Il progresso sta andando oltre le comuni aspettative: oggi l’uomo sembra poter fare tutto e riesce a trovare sempre la soluzione a qualsiasi problema; è certo che le nuove scoperte tecnologiche e che il futuro siano già pronti a riservarci nuove sorprese e ad agevolare il cambiamento della nostra quotidianità.

Tra processi più o meno graduali di adattamento, sono molte le tecnologie emergenti che attendono di essere collaudate o rifinite, altre, invece, sono ancora solo ipotizzate, discusse o sono oggetto di dicerie comuni che si perdono in un mondo che va sempre più in fretta.

Oggi si parla di occhiali o di lenti a contatto intelligenti che dovrebbero aiutare l’individuo a vedere notifiche e ad aggiornarsi con il mondo di internet senza l’ausilio degli schermi, permettendo comunque l’integrazione di una visibilità integrata: strumenti particolarmente utili, considerando il mondo che va sempre più veloce.

Un’altra innovazione tecnologica e ancora in fase di aggiustamenti, va ad agire sulle potenzialità produttive del mondo agricolo e dell’allevamento: si parla sempre più spesso di fattorie galleggianti in cui produrre latte, prodotti derivati e fertilizzanti con punti raggiungibili dai cittadini che sorgeranno vicini alle città più grandi in cui è presente il mare. Le fattorie galleggianti non saranno solo mete per la produzione ma anche per la compravendita di beni alimentari di prima necessità.

Ancora, un’altra tecnologia emergente che probabilmente cambierà l’assetto della nostra quotidianità, sarà l’edge computing che modificherà profondamente la tecnologia e lo stoccaggio delle informazioni digitali, permettendo ai dispositivi di reperirle con maggiore velocità da sistemi di storage più vicini, permettendo una reperibilità massima di un’innumerevole quantità di dati: questo cambierà il mondo del lavoro, della vendita degli e-commerce e di tutte quelle attività che si basano sulla compravendita dei servizi attraverso la rete internet.

Altre considerazioni in merito alle tecnologie emergenti: sicurezza e innovazione sostenibile

Oggi le nuove tecnologie emergenti si basano anche su nuovi sistemi di sicurezza da integrare alle abitazioni o ai lovali commerciali, tra serrature intelligenti e metodologie di sblocco biometrico, questi sistemi innovativi permetteranno di elaborare sistemi di sicurezza avanzati di blocco tramite sensori e chiusure ermetiche in caso di sollecitazioni esterne non autorizzate; inoltre questi sistemi possono essere integrati agli allarmi centralizzati che funzioneranno grazie alle nuove implementazioni con l’intelligenza artificiale.

Infine, una nuova tecnologia in fase di sperimentazione, aiuterà a riparare miracolosamente edifici e crepe che possono compromettere l’integrità delle strutture: si parla, oggi, dell’utilizzo sostenibile nel prossimo futuro del calcestruzzo riparante che verrà usato nel campo edilizio e nei terreni per riempire crepe e rotture degli edifici e dei campi minimizzando la mole di lavoro e implementando la loro resistenza e la loro longevità. Questo tipo di calcestruzzo è sostenibile, il suo utilizzo permette di evitare gli sprechi ed è formato da fibre e liquidi riparanti che permetteranno di riempire gli spazi vuoti e di risanare i punti deboli delle strutture in decadimento, mettendole anche in sicurezza.

Per concludere, sono tante le innovazioni che cambieranno il nostro mondo: non tutte, però, sono state ancora implementate per essere utilizzabili nella nostra quotidianità: tra speculazioni, idee nuove, e processi di sviluppo, le innovazioni ormai non conoscono limite e l’attesa nel vederle in opera sul campo è spesso solo questione di tempo.