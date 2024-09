È allerta meteo: scuole chiuse nel Salernitano

L’allerta meteo in Italia va avanti per la giornata di lunedì. Il maltempo che ha investito il Nord interessa ora anche il Sud. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta arancione sull’intero territorio di Friuli-Venezia Giulia, Toscana e su settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Molise. Allerta gialla in 17 Regioni da Nord a Sud.

Nel Salernitano il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli ha riunito il Coc e attivato la fase di attenzione e monitoraggio delle aree critiche del territorio. Il Comitato ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle ville dei parchi e del cimitero, per la durata dell’allerta meteo. Scuole chiuse anche nel comune di Maiori, Minori e Amalfi.

In provincia di Alessandria allagamenti sulle strade nel Tortonese, Casalese e Valenzano per scarichi fognari otturati. Disagi alla circolazione. Vigili del fuoco intervenuti anche a Gavi per la verifica di un tetto pericolante. Oltre ai forti temporali, non sono mancate le raffiche di vento. Registrati dalla centralina di Capanne di Cosola 105,1 chilometri orari.

In Toscana il porto di Piombino è stato colpito da una tromba. Rovesciato un gabbiotto al varco numero 3 dei traghetti dove all’interno c’era un vigilante che è rimasto leggermente ferito. L’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso in ambulanza ma non sarebbe grave. La tromba d’aria dopo avere divelto il casottino ha proseguito il suo percorso sulla via di Porto Vecchio portandosi dietro un po’ di detriti ma, fanno sapere dal comune, senza creare ulteriori particolari problemi.