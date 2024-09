Trump vuole una commissione per l’efficienza governativa guidata da Musk

Il tycoon Donald Trump, nel corso di un discorso al New York Economic Club, ha affermato che se vincerà le elezioni presidenziali del 5 novembre istituirà una commissione per l’efficienza governativa e alla guida metterà Elon Musk.

Il leader dei repubblicani ha accettato la proposta avanzata dallo stesso proprietario di Tesla e di X per una task force specifica per un’analisi finanziaria e di performance dell’intero governo federale. Dalla commissione uscirebbero raccomandazioni per riforme drastiche. Tra i compiti una revisione delle spese delle agenzie e – secondo Donald Trump – la rilevazione degli sprechi nelle pieghe del bilancio. “Farà risparmiare trilioni di dollari”, conclude il tycoon.

Donald Trump ritiene che troppe regole rigide finiscano con l’aumentare il prezzo dei beni a danno dei consumatori. La commissione dovrebbe ridurre questi vincoli, ma non è stato ancora chiarito come l’organismo verrebbe composto e opererebbe.

“Non vedo l’ora di servire l’America se si presenterà l’opportunità”, ha scritto nelle stesse ore Musk su X. L’ipotesi che l’imprenditore possa avere in futuro un ruolo governativo, in caso di una vittoria di Trump, circolava da un po’. L’avvicinamento tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il capo di X è diventato evidente quando a metà agosto Musk ha fatto una lunga intervista a Trump.