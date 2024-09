“Crudele” è il nuovo singolo di Morea

Da venerdì 6 settembre 2024 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “CRUDELE”, il nuovo singolo di MOREA.

“Crudele” è un brano potente e tagliente che esplora le sfaccettature della crudeltà e della resistenza emotiva. Questa canzone rappresenta un viaggio attraverso le difficoltà relazionali e la forza di superarle, con una lirica incisiva e una melodia avvincente.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Scrivere una canzone insieme ad un gruppo di lavoro così affiatato è stato bellissimo, siamo riusciti a tirare fuori le emozioni giuste, poi si sa, entrare in una sala di registrazione e registrare il tuo brano non ha prezzo”.

Il videoclip di “Crudele” è caratterizzato da una narrativa intensa e simbolica. Le figure enigmatiche mascherate rappresentano le forze oppressorie che privano Morea della serenità e della libertà. Esse seguono ogni suo movimento, la molestano, cercano di trascinarla e osservano dove guarda lei, simboleggiando il peso della negatività e delle pressioni esterne. La violenza, il bullismo e la negatività sono i villain di Morea, una lotta che si conclude con la liberazione e la vittoria di una battaglia personale.

Biografia

Anna Morelli, conosciuta nel mondo della musica con il nome d’arte Morea, è una talentuosa cantante italiana nata il 5 agosto 2004 a Cosenza. Il suo nome d’arte è un acronimo del suo nome e cognome, rappresentando un’identità musicale unica e riconoscibile.

Fin da bambina, Anna ha mostrato una passione innata per la musica. La sua carriera ha avuto un inizio promettente quando ha partecipato al concorso “Vocine Nuove di Castrocaro”, un’importante vetrina per giovani talenti. Durante questo periodo, ha avuto l’opportunità di prendere parte alla realizzazione di un videoclip con il noto cantautore Povia, un’esperienza che ha consolidato la sua determinazione a perseguire una carriera nella musica.

Il 2017 è stato un anno significativo per Morea. Ha vinto la categoria junior del “Cantagiro”, un concorso musicale di grande prestigio, e ha avuto l’onore di aprire lo spettacolo del Gran Gala di Natale di Albano, una leggenda della musica italiana.

Nel 2018, la sua carriera ha continuato a crescere. Ha aperto il concerto del famoso artista calabrese Mimmo Cavallaro e ha ottenuto il premio speciale al “Premio Katia Ricciarelli”, un riconoscimento che celebra i giovani talenti emergenti.

Nel 2021, Morea ha iniziato la sua attività discografica con l’etichetta Roka Music. Questo periodo ha segnato un’importante svolta nella sua carriera, permettendole di creare sia brani inediti che cover riarrangiate. Alcuni dei suoi titoli più noti includono “Cubo di Rubik”, “Amerò Me Stessa” e cover riarrangiate come ‘’E la luna bussò”.

Morea ha continuato a partecipare a varie competizioni musicali, raggiungendo risultati notevoli. Nel 2022, è stata finalista del Tour Music Fest, un concorso che promuove i nuovi talenti musicali in Europa. L’anno successivo, nel 2023, ha ottenuto il secondo posto al Roma Music Festival, un riconoscimento importante che ha ulteriormente consolidato la sua reputazione. Sempre nel 2023, è stata semifinalista a Castrocaro, una delle competizioni musicali più prestigiose in Italia.

Morea è conosciuta per la sua voce potente e versatile, capace di esprimere una vasta gamma di emozioni. Le sue canzoni spaziano tra vari generi, con un particolare focus sul pop e la musica leggera italiana. Le sue influenze musicali includono i grandi artisti pop nazionali ed internazionali, dai quali trae ispirazione per il suo stile interpretativo e per la scrittura dei suoi testi.

“Crudele” è il nuovo singolo di Morea disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 6 settembre 2024.