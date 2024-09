Trattamento idrorepellente vetri auto: i consigli dell’esperto

Quante volte vi è capitato di guidare nel bel mezzo di un acquazzone, o comunque nel corso di una precipitazione piovosa? Probabilmente tante. Se è così, avrete provato sulla vostra pelle cosa vuol dire guidare con un parabrezza pieno zeppo di acqua: a livello di sicurezza, non è certo l’ideale, soprattutto se i tergicristalli non riescono a mandar via tutta l’acqua. E’ per questo motivo che un numero sempre maggiore di automobilisti si sta affidando al trattamento idrorepellente vetri auto, o trattamento anti-pioggia: parliamo di un intervento che, mediante l’utilizzo di uno spray idrorepellente o prodotti nanotecnologici, permette all’acqua di scivolare via dai vetri, praticamente senza attrito. Abbiamo chiesto agli esperti di Autoparco Santa Barbara carrozzeria a Opera – Milano con oltre 30 anni di esperienza nella cura dell’auto alcuni consigli. In questo articolo vi spiegheremo come funziona il trattamento idrorepellente vetri auto, con i suoi vantaggi ed i suoi costi.

Trattamento idrorepellente vetri auto: come funziona e a cosa serve

Il trattamento idrorepellente viene attuato con uno spray o con un prodotto nanotecnologico che va a riempire le microscopiche imperfezioni invisibili ad occhio nudo presenti naturalmente su ogni superficie, inclusi i vetri auto, siano essi parabrezza o finestrini. Si tratta in sostanza di un intervento nanotecnologico: gli sviluppi scientifici nell’ambito della nanotecnologia stanno permeando ogni aspetto della cura dell’auto: oltre al trattamento idrorepellente, infatti, la nanotecnologia può essere attuata con successo anche come sorta di car detailing, per limare tutte quelle imperfezioni nella carrozzeria. Fare il trattamento idrorepellente ai vetri è facilissimo, non è necessario affidarsi ad un’officina specializzata! Una volta sicuri che le superfici di nostro interesse siano pulite e asciutte, si applica il prodotto omogeneamente e lo si asciuga con un panno asciutto. E’ importante aspettare qualche ora prima di rimuovere il prodotto in eccesso dalle superfici, in modo tale che possa aderire correttamente. Se si ha troppa fretta e si rimuove lo spray troppo presto, è possibile che questo non abbia “riempito” come dovuto i buchi sulla superficie dei vetri, rendendo vani i vostri sforzi!

Come detto nell’introduzione, il trattamento idrorepellente serve ad aumentare notevolmente la visibilità in caso di pioggia, ma contestualmente evita anche che agenti come gli insetti o detriti di varia natura aderiscano ai vetri. L’automobilista ne giova in termini di sicurezza, di utilizzo ridotto di tergicristalli che possono infastidire durante l’esperienza di guida (e quindi di minore usura dei tergicristalli stessi) e anche in termini di riduzione di effetto abbagliante nelle ore notturne dovuto alla pioggia. Inoltre, nelle giornate particolarmente fredde, il ghiaccio aderisce peggio ai vetri dell’auto, rendendo molto meno impattante quella fase di sbrinamento che sta a pensiero a molti automobilisti.

Trattamento idrorepellente vetri auto: quanto costa e quanto dura

In base allo spray sigillante che si acquista, si avranno diversi costi e durate di effetto del trattamento idrorepellente. Il trattamento a media durata copre mediamente circa 6.000/10.000 km. Il trattamento a lunga durata può arrivare fino a 20.000 km di autonomia.

Se si sceglie di farlo in officina, il trattamento ha un prezzo modico: parliamo di 30/40 euro per un lavoro di 15/20 minuti. Se si vuole comprare solo lo spray idrorepellente e provvedere per conto proprio al lavoro sporco, si può spendere anche 20/25 euro. Come detto prima, la procedura è tutt’altro che difficile e tutti possono attuarla con successo sui vetri della propria macchina. Sempre più automobilisti si stanno affidando alla nanotecnologia per migliorare la sicurezza al volante. Cosa stai aspettando? Per maggiori informazioni puoi contattare Autoparco Santa Barbara – Via Noverasco, 15H – 20090 Opera (MI).