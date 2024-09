Bologna. Sallou Fall morto per le ferite riportate in un’aggressione a coltellate in zona Saffi

Sallou Fall, 16 anni, è morto per le ferite riportate in un’aggressione a coltellate, avvenuta in via Piave, in zona Saffi a Bologna. Un altro giovane di 17 anni è rimasto ferito in quella che sarebbe stata una rissa tra minorenni.

Ad avere la peggio è stato Sallou Fall che è deceduto già durante il trasporto al vicino ospedale Maggiore. Per Sallou Fall non c’è stato nulla da fare. Alcuni residenti hanno sentito chiedere aiuto dalla strada e hanno avvisato forze dell’ordine e soccorsi.

Nella lite – si legge in una nota della Questura bolognese – pochi minuti prima dell’arrivo dei poliziotti, un ragazzo ha estratto un coltello con cui ha colpito altri due giovani. Uno di questi, è morto poco dopo per le lesioni, mentre l’altro è stato dimesso con dieci giorni di prognosi. A seguito degli accertamenti, poche ore dopo la polizia ha fermato un minore, considerato l’autore dell’omicidio. La sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria minorile.

Trovato e sequestrato il coltello usato per l’aggressione. La squadra mobile della Questura sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. L’omicidio sarebbe avvenuto all’interno di un gruppo di ragazzi per dinamiche giovanili.