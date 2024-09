Francesca Del Vecchio: dal 6 settembre in radio “Bella e brava”

Dal 6 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “BELLA E BRAVA”, il nuovo singolo di Francesca Del Vecchio disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 26 luglio.

“Bella e brava”, il primo singolo di Francesca, è un brano nasce da un’esperienza che ha vissuto l’artista in prima persona ad otto anni che le ha consentito di capire che il canto sarebbe stato parte della sua vita.

Ascolta ora il brano

Commenta l’artista a proposito del brano: “Tu bella brava, io meno brava si sa”

Il videoclip di “Bella e brava” è ambientato nel presente ma anche nel passato. Francesca ripercorre con la mente i ricordi di quando era piccola. Molte scene sono interpretate da due bambine e Francesca appare come fuori dalla scena, in una specie di ricordo di quei giorni.

Francesca è molto legata al brano di Gigi D’Alessio “Non mollare mai” e non ha mai smesso di cantarlo in macchina perché le ha dato la forza di non abbandonare la sua passione per il canto.

Francesca Del Vecchio è una giovane cantautrice toscana, ha 21 anni.

Fin da piccola la sua passione più grande era il canto e a sei anni ne ho intrapreso lo studio. Il suo desiderio più grande è sempre stato cantare qualcosa che le appartenesse davvero, ovvero qualcosa scritto da lei.

Ed oggi c’è riuscita grazie al suo primo singolo “Bella e Brava”.

