Lega Pro girone C il Crotone continua a non vincere in trasferta contro la Cavese

Cavese 2

Crotone 1

Marcatori: 40° G. Vitale, 41° Piana (aut.), 52° Sorrentino

Cavese (3-5-2): Boffelli, Saio, Piana, Loreto, Rizzo, G.Vitale, Konate’, Pezzella (Citarella), Maffei (Tropea), Fella, Sorrentino (Diop). All. Di Napoli

Crotone (4-2-3-1): Sala, Rispoli (Kostadinov), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Vinicius, Gallo, Spina (Schiro’), Rojas (Oviszach), M.Vitale (Kolaj), Tumminello. All. Longo

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini

Ass. Stefano Franco di Padova – Gilberto Laghezza di Mestre

Quarto giudice a bordo campo: Acntonio Spera di Barletta

Ammoniti: Vitale, Maffei, Di Pasquale, Boffelli, Fella

Espulso: 77° Tumminello

Angoli: 4 a 3 per la Cavese

Recupero: 3 e 6 minuti

La neo promossa Cavese ce l’ha fatta a bloccare il Crotone e rimandarlo a casa sconfitto. Dopo il Team Altamura sconfitto alla prima giornata, gli uomini di mister Longo non si ripetono e si devono arrendere alla Cavese sorretta dal proprio pubblico con un appassionato tifo. Non è stato il classico risultato scaturito per caso, ma costruito dai locali nel corso dell’incontro con la consapevolezza di possedere le competenze per essere superiori all’avversario. Un atteggiamento che mister Longo avrebbe voluto dai suoi nel corso della partita. Crotone che non chiude bene gli spazi difensivi, non crea il giusto filtro a centrocampo e non imposta giocate offensive per i suoi attaccanti. Questo il cliché della partita i cui protagonisti iniziali sono stati dieci/undicesimi della precedente formazione con l’aggiunta di Rojas in sostituzione di Gomez fermo per problemi muscolari. Un solo cambio anche nella formazione locale: Maffei in sostituzione di Tropea. Avvio del gioco da parte del Crotone e passiamo subito al quarantesimo minuto. È in questo spazio di tempo tra il quarantesimo e quarantacinquesimo che si decide il risultato del primo tempo con due giocate inaspettate. Vantaggio della Cavese grazie al gol di G. Vitale su assist di Sorrentino dopo raccolto un passaggio sbagliato di Rojas a centrocampo ed evitato il portiere Sala uscito fuori dall’area. Cinque minuti dopo autorete di Piana che tutto solo in area colpisce di testa il pallone crossato da Cargnelutti e lo insacca nella sua porta. I primi quaranta minuti tutti per i locali favoriti dagli ospiti in non buona serata. Attacco poco offensivo con Rojas e Tumminello. In due sole occasioni si è notato il Crotone in attacco e con il solo Tumminello, al sesto minuto quando non riesce a deviare il pallone in rete, e al minuto venti con un tiro da fuori area. Poca spinta offensiva lungo le fasce e diverse indecisioni difensive, Di Pasquale poco attento nei contrasti, hanno favorito la pericolosita’ della Cavese. Inizio ripresa ancora la Cavese padrona del campo. Cinquantaduesimo minuto Sorrentino riporta in vantaggio la sua squadra favorito da una disattenta difesa. In particolare Di Pasquale che molto ha sofferto nel controllo di Sorrentino. I continui cambi non hanno portato cambiamenti nelle giocate del Crotone. Una squadra che ancora deve lavorare e molto per raggiungere il giusto livello di preparazione.