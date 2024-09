Cosa vedere nella prossima stagione televisiva in Rai?

L’offerta di RaiFiction in autunno sarà molto ricca e variegata. Molto attesa la miniserie Mike, in onda il 21 e il 22 ottobre su Rai 1. La tv di Stato rende omaggio a Mike Bongiorno, uno dei grandi protagonisti del piccolo schermo. Diretta da Giuseppe Bonito, ha come protagonista Claudio Gioè nei panni del re del quiz, ripercorre la storia professionale e privata del conduttore, ma è anche la storia del costume.

L’11 novembre va in onda L’amica geniale – Storia della bambina perduta diretta da Laura Bispuri. Si chiude la saga tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante. Una grande coproduzione internazionale Rai – Hbo che nelle nuove puntate racconta l’ultimo capitolo dell’amicizia tra Lila e Lenù, ormai adulte. Nel cast Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni. Il 16 e il 17 dicembre è previsto Leopardi – Il poeta dell’infinito, con la regia di Sergio Rubini, ripercorre la biografia del grande poeta, interpretato da Leonardo Maltese. Continua il lavoro sugli adattamenti delle commedie di Eduardo De Filippo con Questi fantasmi! diretto da Alessandro Gassmann che firma la sua prima regia televisiva, con Massimiliano Gallo e Anna Foglietta, è in calendario per il periodo natalizio: andrà in onda il 23 dicembre.

Spazio al giallo. Tra le serie proposte da settembre, Brennero di Davide Marengo e Giuseppe Bonito, con Elena Radonicich e Matteo Martari, magistrata e ispettore sulle tracce di un serial killer a Bolzano. È tratta dai romanzi di Petros Markaris, Kostas di Milena Cocozza, con Stefano Fresi nei panni di Kostas Charitos, a capo della Sezione omicidi della polizia di Atene che non si perde mai d’animo. Nel legal drama Libera di Gianluca Mazzella, Lunetta Savino, giudice integerrima, fa coppia con un criminale (Matteo Martari) per indagare in gran segreto sulla morte della figlia, avvenuta quindici anni prima. Giuseppe Battiston in Stucky di Valerio Attanasio, ambientata a Treviso, ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, è un ispettore fine osservatore dell’animo umano che ha un debole per il medico legale Barbora Bobulova.

Tanti i sequel ad iniziare dalla quattordicesima stagione di Don Matteo (regia di Riccardo Donna, Enrico Ianniello, Francesco Vicario), con Raoul Bova; I casi di Teresa Battaglia – Ninfa dormiente di Enrico Rosati, dal romanzo di Ilaria Tuti, con la profiler Elena Sofia Ricci. Seconda stagione per Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso di Luca Miniero con il poliedrico Massimiliano Gallo alle prese con le cause e i problemi personali. In Sempre al tuo fianco di Marco Pontecorvo, Ambra Angiolini è la responsabile del Rischio Vulcani della Protezione Civile. Due commedie nella collezione Purché finisca bene: Questione di stoffa di Alessandro Angelini, con Pierpaolo Spollon e Kabir Bedi, racconta la concorrenza tra la storica sartoria di una famiglia italiana e quella, appena aperta, di una famiglia indiana. In Tutto a posto di Giorgio Romano, con Michele Di Mauro, la convivenza tra un professore rimasto cieco e un giovane vagabondo.

Nel 2025 andranno in onda Belcanto di Carmine Elia con Vittoria Puccini, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, la storia di una madre e delle due figlie che, nella metà Ottocento, inseguono il sogno di calcare i palcoscenici dei più importanti teatri d’opera. E ancora Giacomo Giorgio insieme a Ludovica Martino interpreta Carosello di Jacopo Bonvicini, sulle avventure di due giovani che alla metà degli anni 50, decidono di lavorare in tv. Amicizia, passioni e ideali: Fuochi d’artificio di Susanna Nicchiarelli, dal romanzo di Andrea Bouchard, (nel cast Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Barbara Ronchi) è la storia di un gruppo di partigiani. Un classico dei classici, Il conte di Montecristo dal romanzo di Alexandre Dumas, è la grande coproduzione internazionale diretta dal premio Oscar Bille August con Sam Claflin nei panni di Edmond Dantès, e un cast che comprende Jeremy Irons (nel ruolo dell’abate Faria), Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession e Nicolas Maupas. Quinta stagione per Mare fuori di Ludovico Di Martino, che promette sorprese, e terza stagione per Mina Settembre di Tiziana Aristarco, con l’assistente sociale Serena Rossi che prova a migliorare la vita di tante persone ad iniziare dalla sua. Nel cast Giuseppe Zeno e Marisa Laurito.