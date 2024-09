3 idee per un weekend insolito in Riviera Romagnola

La Riviera Romagnola, con i suoi 91 km di litorale che si estendono dalla provincia di Ravenna a quella di Rimini, è da sempre una delle mete più frequentate da chi cerca un po’ di sano divertimento dopo un anno di lavoro.

È facile spiegare il motivo per cui la Riviera Romagnola continua ad attrarre turisti sia italiani che internazionali: qui, infatti, sono concentrati parchi divertimenti, lidi attrezzatissimi e locali sempre alla moda.

La Riviera, però, non è solo il posto perfetto per trascorrere le tradizionali vacanze estive, ma si presta anche a veloci weekend all’insegna del divertimento, della natura o del relax, a seconda del tipo di esperienza di cui si è alla ricerca.

Se stai cercando qualche esperienza insolita per il tuo prossimo weekend sulla Riviera Romagnola, continua a leggere questo articolo perché ti daremo qualche utile consiglio.

Esperienza di guida all’autodromo di Misano Adriatico

Se sei un appassionato di motori, un’esperienza che devi vivere almeno una volta nella vita è di guidare un supercar sul circuito di Misano Adriatico.

Stiamo parlando del circuito disegnato e realizzato sotto la supervisione di Enzo Ferrari e inaugurato nel 1972. Dal 1991, il circuito di Misano ospita una delle gare più avvincenti del campionato mondiale Superbike, oltre che la Formula-E e il Gran Premio di San Marino.

Se vuoi vivere una giornata all’insegna dell’adrenalina e della velocità, clicca sul link per prenotare un’ esperienza di guida sportiva all’autodromo di Misano .

Contatto con la natura

Quando si pensa alla Riviera Romagnola, si pensa quasi esclusivamente a locali e discoteche aperte fino all’alba. La Riviera, però, non è solo questo.

Non tutti sanno, infatti, che lungo i 91 km di costa ci sono alcuni luoghi in cui è possibile stare a contatto diretto con la natura, ideali per rilassarsi completamente e distaccarsi dai ritmi frenetici della città.

Il posto ideale per raggiungere questo obiettivo è il Parco naturale di Cervia , dove è possibile fare lunghe passeggiate nel verde e far conoscere diverse specie di animali ai propri bambini.

La Rimini di Fellini

Per gli amanti del cinema d’autore, Rimini è soprattutto la città che ha dato i natali e ispirato uno dei più grandi registi italiani di tutti i tempi: Federico Fellini.

Perché allora non dedicare una giornata a scoprire e vivere i luoghi che hanno dato il via ad alcuni dei film più celebri del regista riminese?

Si potrebbe, ad esempio, iniziare dalla sua casa natale in via Dardanelli 10, nel cuore di Marina Centro, per poi fare visita al Grand Hotel in cui Fellini soggiornava regolarmente (nella suite numero 316) e che compare in una delle sue pellicole più celebri, ovvero Amarcord.

All’esterno del Grand Hotel, all’interno del Parco Federico Fellini, si trova Fellinia, un’imponente scultura di Elio Guerra che riproduce una vecchia macchina fotografica, diventata nel tempo uno dei simboli della città romagnola.

Altre due tappe fondamentali per tutti coloro che amano il regista sono il cinema Fulgor, recentemente ristrutturato e dove Fellini vide il suo primo film insieme al padre, e Borgo San Giuliano, ricco di murales che ritraggono alcune scene tratte dai film e dalla vita del regista.