Alemanno: il sovranismo avanza in tutta Europa

“Una cattiva notizia per progressisti e conservatori: in Sassonia e Turingia (Länder della Germania orientale) trionfa Alternative für Deutschlan e il partito BSW di Sahra Wagenknecht va molto bene. Insieme sono quasi la maggioranza assoluta in entrambi i Länder. Questo significa che il sovranismo di destra e quello di sinistra stanno scavalcando tutti i partiti europeisti proprio nella nazione più forte della UE. Siamo sicuri che questo vento di cambiamento che spira in Francia e in Germania arriverà presto anche in Italia”. Questo il commento sui social di Gianni Alemanno, leader di Indipendenza, sui risultati delle elezioni regionali in Germania.

Potenzialmente clamoroso lo scenario che si apprende dopo questi exit poll: se fossero confermati i risultati, il governo locale potrebbe essere formato da AfD e BSW in quanto sono gli unici ad avere la maggioranza degli 88 seggi qualora si unissero i due movimenti populisti di destra e sinistra. 30 i potenziali scranni per l’AfD, 15 per l’alleanza con Wagenknecht, mentre sono 24 i seggi della Cdu, 12 di Linke e solo 7 per i socialdemocratici.