Statte. Vito Vitti morto in un incidente sulla statale 106 jonica a Massafra

Vito Vitti, 68 anni di Statte, è morto in un incidente stradale sulla statale 106 Jonica, in direzione Taranto. Sabato mattina due auto si sono scontrate nel territorio di Massafra. In base a quanto scrive la stampa locale uno dei due mezzi viaggiava contromano.

Vito Vitti è morto mentre il conducente dell’altro veicolo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale al Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto è intervenuto il personale dell’Anas e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati si è reso necessario chiudere la strada al traffico.