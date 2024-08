Agguato nel Foggiano. Un uomo di 57 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco a una gamba nel corso di un agguato a San Severo in via Apricena.

In base a quanto appreso, l’uomo di 57 anni si è recato da solo in ospedale alla guida della sua auto per farsi medicare. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sull’episodio sono in corso indagini della polizia.