Annaly: esce oggi “Scivoli via”

Dal 30 agosto 2024 è disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Scivoli via”, il nuovo singolo di Annaly.

“Scivoli via” è un brano dal beat incalzante che racconta il tumulto interiore, l’intimo dialogo con se stessi vissuto da chi cerca di lasciare andare una storia pericolosa, ma si accorge di tutto il disordine che questa ha lasciato, della difficoltà di dimenticare e della disperata ricerca di leggerezza.

Dopo “AzzurroMare”, dalle sonorità nostalgiche e malinconiche, “Scivoli via” è un lavoro che vuole sperimentare la ricerca di un beat più moderno unito alla versatilità vocale di Annaly.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Scivoli via è un pezzo dove le sonorità pop dance si mescolano in una dimensione vocale molto intima, di dialogo con se stessi, ma che sa trascinare anche l’ascoltatore”.

Biografia

Annaly (nome d’arte di Annalisa Lipari), nasce negli intramontabili Anni ’80 e, sin da piccola, la musica, in ogni sua derivazione, pervade la sua quotidianità: dai primi piccoli ensemble corali scolastici, sino allo studio del pianoforte classico e del canto moderno.

Sono solo gli inizi di quella che diverrà negli anni una vera e propria ricerca di se stessa e delle proprie potenzialità musicali e canore, esplorando differenti generi musicali, a partire dal soul – r’n’b, passando per il modern gospel, e poi ancora ricercando nuove sonorità vocali più rock-blues e mettendosi alla prova anche con la disco dance e con il funky.

Numerose sono le esperienze live sui palchi in cui si è esibisce come front woman (The Soulmates band , Time Travel Live band, Groove Factory) e questo le ha permesso nel tempo di migliorare le proprie abilità comunicative e la propria versatilità vocale.

La maturità raggiunta ha spinto Annaly a sperimentare nuovi progetti, inediti e cantautorali.

Dopo aver pubblicato a ottobre 2023 “AzzurroMare”, “Scivoli via” è il nuovo singolo di Annaly disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 30 agosto 2024.