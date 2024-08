Estate 2024: ultime partenze con fine settimana da bollino rosso

L’estate 2024 volge al termine con le ultime partenze verso il mare e la montagna e gli ultimi rientri. Secondo le previsioni di Autostrade Alto Adriatico, venerdì 30 e sabato 31 agosto saranno caratterizzati da bollini rossi (traffico intenso) in particolare sulla A57 Tangenziale di Mestre e sulla A23 (Udine Sud – Palmanova).

Nel dettaglio – anticipa Autostrade Alto Adriatico – per tutto l’arco della giornata di venerdì potrebbero verificarsi rallentamenti e code sulla Tangenziale di Mestre nel tratto di competenza della Concessionaria dal Terraglio al bivio A27/A57 in direzione Trieste. Nel pomeriggio, traffico sostenuto in A4 direzione Venezia con possibili code e rallentamenti in entrata al Lisert. Per sabato lo snodo cruciale sarà rappresentato dal tratto della A23 tra Udine Sud e Nodo di Palmanova in direzione Palmanova dove si concentreranno i mezzi di rientro dai Paesi d’Oltralpe verso il Nord Italia e quelli che si dirigeranno verso le località balneari.

Nel corso dell’intera mattinata potrebbero verificarsi code nel tratto. Sono anche previste code in prossimità delle uscite agli svincoli in direzione delle località di mare (in particolare Latisana, in entrata e in uscita, e a San Donà) e nel tratto della A4 tra San Giorgio di Nogaro e Nodo di Palmanova in direzione Trieste, oltre che in A57, sul tratto compreso tra Terraglio e il bivio A57/A27 in direzione Trieste, e in A28, in corrispondenza dell’uscita con provenienza Conegliano dello svincolo di Portogruaro. Nella stessa giornata è previsto complessivamente il transito di circa 179 mila veicoli.

Domenica 1° settembre il traffico dovrebbe essere sostenuto (bollino giallo) con possibilità di code e rallentamenti in prossimità degli svincoli diretti alle località balneari, sulla A4 alla barriera del Lisert in entrata (alla mattina) e in uscita (al pomeriggio). Complessivamente sono previsti circa 173 mila transiti. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore sabato dalle 8,00 alle 16,00 e domenica dalle 7,00 alle 22,00.