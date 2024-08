Centri estivi a Firenze: boom di iscritti

Un numero sempre maggiore di bambini iscritti, oltre un milione e mezzo di soldi comunali investiti e quasi 4100 turni erogati. Sono i centri estivi del Comune di Firenze, frequentati anche in questa estate 2024 da migliaia di bambini e ragazzi di età comprese fra i 3 e i 14 anni. I dati dell’estate 2024 parlano di un trend in crescita. 2596 sono i bambini e i ragazzi iscritti, (1002 della scuola dell’obbligo e 1594 dell’infanzia) rispetto ai 2396 iscritti nel 2023. Considerato che ogni bambino può fare anche più di un turno (ogni turno è di 2 settimane) sono stati ben 4095 i turni complessivi erogati alle famiglie di Firenze in un periodo compreso fra il 17 giugno (1 luglio per l’infanzia) al 9 agosto.

Guardando zona per zona sono stati 795 i turni erogati nel Quartiere 1, 917 nel Q2, 406 nel Q3, 668 nel Q4 e 1309 nel Q5 dislocati su 27 scuole in tutto il territorio comunale. Particolare attenzione è stata rivolta ai bambini e ragazzi con disabilità, 212 iscritti nel 2024, per 331 turni erogati.

“L’aumento delle iscrizioni ai nostri centri estivi è una costante che abbiamo registrato anche quest’anno. Il trend crescente segnala il maggior bisogno delle famiglie fiorentine, per noi dunque è uno stimolo a fare ancora di più” ha detto l’assessora all’istruzione Benedetta Albanese, che ha visitato e fatto sopralluoghi ai centri estivi sparsi in tutti i quartieri della città. “Per l’estate 2024 sono aumentate le richieste di partecipazione e noi abbiamo aumentato i soldi investiti, arrivando quest’anno ad oltre un milione e mezzo di euro, comprensivi anche dei costi di trasporti e mensa, a fronte di un’entrata dalle iscrizioni di circa mezzo milione. Per rispondere al bisogno crescente vogliamo continuare ad investire in questo settore per noi strategico sia per i bambini che per le famiglie. Perciò per il prossimo anno lavoreremo per aumentare i turni ed allungare il periodo di copertura estiva ”.