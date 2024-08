Freedom – Oltre il Confine torna su Rete 4 da sabato 7 settembre

Ci siamo quasi. Freedom – Oltre il Confine sta per tornare. Il programma ritorna su Rete 4, la rete in cui ha esordito nel 2018-2019. L’appuntamento con Roberto Giacobbo è da sabato 7 settembre.

Freedom – Oltre il confine andrà in onda nel corso dell’intera stagione, per un totale di 18 puntate: le prime 6 in autunno, le restanti dopo Natale. Il programma trova la continuità che gli è mancata su Italia1. Per l’ottava stagione, Freedom – Oltre il Confine si doterà di un nuovo studio.