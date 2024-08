Secondo turno Coppa Italia lega Pro eliminato il Crotone dal Catania dopo i calci di rigore

Catania 1 (7)

Crotone 1 (6)

Marcatori: 48° Gomez, 69° Luperini

Catania (3-4-2-1): Bethers, Castellini, Di Gennaro, Ierardi, Bouah, Di Tacchio, Sturaro (Verna), Anastasio (Quaini), Luperini, Carpani, Popovic (D’Emilio). All. Toscano

Crotone (4-2-3-1): Sala, Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale (D’Aprile), Giron, Vinicius, Schiro’ (Gallo), Oviszach (Spina), Tumminello (Rojas) , Vitale (Kolaj), Gomez. All. Longo

Arbitro: Alfredo Iannello di Messina

Ass. Salvatore Nicosia di Saronno – Paolo Cufari di Torino

Quarto giudice a bordo campo: Giuseppe Rispoli di Locri

Ammoniti: Di Gennaro, Anastasio, Ierardi, Rispoli, Toscano, Gallo,

Di Stefano

Angoli: 4 a 2 per il Crotone

Recupero: 1 e 3 minuti; 1 e 1 minuti nei supplementari

Note: un minuto di raccoglimento prima del via e pitagorici con il lutto al braccio per la morte della madre del presidente Gianni Vrenna e nonna del dg Raffaele Vrenna.

La squadra detentrice del titolo vinto la passata stagione, il Catania, ce l’ha fatta a superare il Crotone nel secondo turno di Coppa Italia. A decidere il risultato I calci di rigore ancora una volta favorevoli ai locali come la passata stagione. Per gli squali del tecnico Longo si è trattato della mancata rivincita della passata competizione. In occasione dell’ultima sfida l’incontro è stato importante pensando all’inizio del campionato che il Crotone intende iniziare nel migliore dei modi (lunedi 26 agosto ore 20.45) sul terreno dell’Ezio Scida. Nell’attesa, gli squali del tecnico Longo hanno sperimentato tenuta atletica e tecnica nel difficile impegno di Coppa Italia. Una partita che ha evidenziato la buona preparazione degli addetti ai lavori. Alla vigilia della trasferta siciliana mister Longo avevano affermato a proposito della formazione: “ho un certo imbarazzo per la scelta dei giocatori potendo contare sulla titolarità di 15/16 elementi”. Dopo l’ultima partita, il numero dei titolari disponibili per i prossimi schieramenti non solo è stato confermato, ma si è ampliato considerando la prestazione di quanti hanno giocato contro il Catania. Doppia punta, Tumminello – Gomez schierati dall’inizio per ampliare il potenziale offensivo. Buon primo tempo del Crotone che in più occasioni ha minacciato la porta ospite anche con i difensori oltre agli attaccanti. Crotone in vantaggio al minuto quarantotto con Gomez su assist di Vinicius. Minuto sessantanove pareggio dei locali con Luperini che insacca il pallone dopo la respinta di Sala. Termina in parità (1-1) la regolare partita e occorre giocare gli supplementari che non hanno cambiato il risultato. Dagli undici metri fatale al Crotone il quinto rigore calciato da Spina che non è riuscito a mettere dentro la rete il pallone.