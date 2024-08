Porto di Marghera: prende vita il progetto per il terminal crociere

A Venezia fervono i lavori del nuovo terminal crociere e del terminal container Montesyndial: vediamo nel dettaglio questi ambiziosi progetti

Il Porto di Marghera è al centro di una trasformazione significativa, destinata a ridefinire il ruolo di Venezia nel panorama marittimo internazionale. Con l’avvio dei lavori per il nuovo terminal crociere, si segna l’inizio di una nuova era per il porto veneziano, che si prepara ad accogliere le grandi navi da crociera con infrastrutture all’avanguardia e sostenibili.

Venezia è già ora una delle destinazioni più ambite dai crocieristi. Sono molti, infatti, i turisti che in fase di prenotazione di una vacanza di questo tipo – e al riguardo segnaliamo l’utilità della piattaforma Ticket Crociere per trovare una crociera last minute – desiderano includere la città lagunare nel loro itinerario, attratti dal suo fascino e dalla sua grande ricchezza artistica e culturale. Inoltre, con la realizzazione del nuovo terminal crociere nel porto di Marghera, progetto che potenzierà ulteriormente l’attrattività della città e offrirà un’accoglienza ancora più efficiente ai visitatori, è ipotizzabile che si verifichi un significativo aumento del traffico passeggeri.

Un ambizioso progetto per rilanciare Marghera

Il progetto per il nuovo terminal crociere di Marghera è nato dalla necessità di adeguarsi alle restrizioni imposte dal Decreto-legge 103 del 2021, che ha vietato il transito delle grandi navi da crociera nel bacino di San Marco e nel Canale della Giudecca. Il terminal sorgerà sulla sponda nord del Canale Industriale Nord, in un’area di circa 12.000 metri quadrati, e sarà progettato su due livelli.

La struttura comprenderà due ormeggi in grado di ospitare navi fino a 300 metri di lunghezza, i quali saranno operativi già a partire dal 2027 in una configurazione temporanea, con l’entrata in piena operatività del terminal prevista per il 2028.

Il costo complessivo stimato per la realizzazione di questo terminal è di oltre 67 milioni di euro. Questo investimento si inserisce in una più ampia strategia di rilancio del Porto di Marghera, volta a mantenere Venezia tra le principali destinazioni crocieristiche del Mediterraneo e a rispondere alle sfide legate alla sostenibilità ambientale e alla regolamentazione del traffico marittimo.

Innovazione e sostenibilità: le parole chiave della nuova infrastruttura

Un aspetto centrale del nuovo terminal è la sua vocazione alla sostenibilità. La struttura sarà dotata di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale delle operazioni portuali. Inoltre, il terminal sarà equipaggiato con un sistema di elettrificazione delle banchine, finanziato con 18,5 milioni di euro attraverso il fondo Next Generation EU. Questo sistema consentirà di alimentare le navi da crociera ormeggiate, riducendo le emissioni durante la sosta e migliorando la qualità dell’aria.

Insomma, uno sguardo al turismo, al rilancio del territorio in ottica futura, ma senza dimenticare il rispetto dell’ambiente e la riduzione delle emissioni inquinanti.

A dimostrazione che sviluppo economico e sostenibilità ambientale sono aspetti conciliabili e non contrastanti.

I lavori a Marghera non sono finiti: ecco il terminal container Montesyndial

Parallelamente al terminal crociere, il Porto di Marghera sta assistendo alla realizzazione di un altro progetto strategico: il terminal container Montesyndial.

Inaugurati recentemente, i lavori di questo imponente terminal si svolgono in un’area industriale dismessa di 90 ettari, con un fronte di banchina di 1600 metri. Questa infrastruttura sarà in grado di ospitare navi di classe Panamax e gestire un traffico annuo fino a 1 milione di TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), confermando Marghera come uno dei principali hub logistici d’Italia.

Il valore complessivo del progetto Montesyndial è di 189 milioni di euro, affidato a un consorzio di imprese, tra cui Fincantieri, Trevi Spa, C.G.X. Costruzioni Generali Xodo e Zeta srl. Questo investimento non solo potenzierà la capacità operativa del porto, ma rappresenta anche una significativa opportunità di sviluppo economico e occupazionale per la regione.

L’impatto economico previsto (anche in termini di occupazione)

Il nuovo terminal crociere, insieme al terminal container Montesyndial, non solo risponde alle esigenze logistiche e ambientali di Venezia, ma promette di generare importanti benefici economici e sociali. L’entrata in funzione di queste nuove infrastrutture porterà un incremento significativo del traffico marittimo, con ricadute positive su settori come il commercio, la ristorazione e l’accoglienza turistica.

Inoltre, la creazione di posti di lavoro durante la fase di costruzione e l’operatività del terminal rappresenta un’opportunità essenziale per il tessuto economico locale. Questo rilancio del Porto di Marghera si traduce in una visione di sviluppo integrata e sostenibile, che mira a coniugare crescita economica, tutela dell’ambiente e valorizzazione del territorio.

Il futuro di Marghera passa anche dal nuovo terminal crociere

Nonostante l’entusiasmo, il progetto del nuovo terminal crociere presenta alcune sfide da affrontare.

La gestione delle operazioni durante la fase transitoria, con il terminal ancora in via di completamento, richiederà un’attenta pianificazione per garantire la continuità delle attività crocieristiche e minimizzare i disagi. Sarà inoltre fondamentale monitorare l’efficacia delle soluzioni sostenibili adottate, per assicurare che il terminal diventi un esempio replicabile in altri contesti portuali.

Il Porto di Marghera si appresta così a diventare un modello di sviluppo sostenibile e innovativo, in grado di mantenere Venezia tra le destinazioni di punta del turismo crocieristico globale, con un impatto positivo che si estenderà ben oltre i confini della città lagunare.