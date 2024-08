Collegno. Francesco Longhitano esplode due colpi di pistola in strada contro la moglie Anna Lupo poi si suicida

Dramma familiare a Collegno nel Torinese. Francesco Longhitano, 81 anni, alle 11 ha esploso due colpi di pistola in strada in piazza della Repubblica contro la moglie Anna Lupo, 82 anni e poi si è suicidato. E’ successo davanti al municipio di Collegno. Francesco Longhitano è morto, Anna Lupo è ferita gravemente. La donna di 82 anni è stata soccorsa da un dipendente comunale. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarla in strada.

Francesco Longhitano ha sparato due colpi all’indirizzo di Anna Lupo con una pistola che non risulterebbe regolarmente denunciata. Sul posto i Carabinieri del nucleo rilievi e i militari di Rivoli. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Sis, la sezione investigazioni scientifiche del nucleo operativo provinciale dell’Arma.