Tipi di caffè al Bar: come puoi ordinarlo

Caffè neri

Solo caffè

Caffè corto o ristretto

Doppio espresso o, più semplicemente, doppio

Singolo lungo o, più semplicemente, lungo

Americano

Solo con ghiaccio

Caffè con latte

Latte macchiato

Caffè macchiato

Macchiato al caramello

Hawaiano

Cappuccino

Moka

Crema

Caffè decaffeinato

È molto comune che i clienti ordinino un caffè al bar o ristorante per la colazione o per accompagnarlo con il dessert. Ma sai quanti tipi di caffè esistono al bar e come prepararli? Qui ti mostriamo una selezione dei caffè più richiesti nei bar e nei ristoranti e quali sono i segreti per fare un buon caffè e ottenere il meglio sia che sia un cliente sia che abbia una caffettiera professionale. Li abbiamo divisi in categorie. Partiamo dai caffè neri, quelli un po’ più classici e decisi nel gusto.Caffè. Questo è l’equivalente dell’espresso italiano, chiamato anchein Inghilterra. In Spagna è conosciuto anche come espresso, ma i locali lo chiamano, da non confondere con ilche è un espresso macchiato con un po’ di latte (equivalente, dunque, a tutti gli effetti al nostro caffè macchiato). Si ottiene facendo circolare il caffè attraverso una macchina capace di far passare acqua calda ad alta pressione, generalmente compresa tra 5 e 15 bar. La quantità di caffè richiesta è compresa tra 7 e 7,5 grammi, la temperatura dell’acqua deve essere compresa tra 88 e 92 ºC e il tempo di preparazione non deve superare i 30 secondi, per evitare che il caffè si “cuocia”. Per preparare questo tipo di caffè si consiglia di utilizzare il caffè di tipo Arabica e, più nello specifico, la sua varietà Java. Gli italiani da anni provano diverse macchine del caffè per preparare a casa un espresso come al bar. La soluzione migliore per preparare un buon espresso a casa è rappresentata dalla caffettiera siciliana Kamira, di cui ti consigliamo la recensione di Macchinedelcaffe.com . Le varianti del caffè espresso, da valutarsi in base sono:Caffè corto e forte. Contiene esattamente la metà del caffè vista in precedenza e ti basterà far passare l’acqua bollente attraverso i chicchi di caffè per circa 15 o 20 secondi. È solo un sorso di caffè forte.Caffè doppio ed intenso. Dovresti usare il doppio della quantità di caffè rispetto al caffè normale e il tempo di preparazione è di circa un minuto.Caffè lungo e più diluito. Simile al doppio, anche se è necessario utilizzare una porzione di caffè più piccola. Facendo bollire una quantità minore di caffè e più a lungo, se ne estraggono più proprietà e il sapore è più amaro.Caffè e acqua in parti uguali. Molto popolare negli USA e in Venezuela, dove viene chiamato caffè guayoyo, guarapo o aguarapao, in Europa è considerato praticamente una vera e propria degradazione del caffè ben fatto. Per prepararlo basta aggiungere tanta acqua quanto il caffè. Come puoi immaginare, il sapore è molto più blando e, di conseguenza, puoi bere molto di più durante la giornata senza paura di perdere il sonno.Caffè e ghiaccio. È la variante estiva del caffè nero o dell’espresso, anche se può contenere più caffè. La ricetta è molto semplice: metti un espresso o un caffè nero lungo in un bicchiere con uno o due cubetti di ghiaccio.Caffè e latte. Il “Café au lait” francese sembra facile da preparare, ma in realtà è difficile da padroneggiare. Si caratterizza per il suo intenso sapore di caffè e il finale omogeneo che gli conferisce il latte. È una bevanda che può essere gustata al mattino, al pomeriggio o alla sera. La proporzione indicata è 1/4 di caffè e metà latte. Il caffè deve essere molto intenso. Altrove si usa berlo con metà caffè e metà latte. Dovrai versare il latte e il caffè nelle proporzioni dette, entrambi caldi. Evita di scuoterli per ridurre la formazione di schiuma.Caffè con una goccia di latte schiumato. Al caffè nero viene aggiunto un centimetro di latte caldo o freddo, come richiesto dal cliente. Il latte può essere anche servito a parte: viene servito in tazzina, mentre il caffè nero viene servito nella tazzina da moka.Caffè, latte, schiuma di latte, caramello liquido e vaniglia (opzionale). Simile al latte macchiato. 1/3 della tazza viene utilizzato per l’infusione del caffè, 1/3 per il latte normale e l’ultimo terzo per la schiuma di latte. La finitura è uno strato di caramello sulla superficie, che generalmente viene utilizzato per realizzare qualche disegno o forma artistica. Si può aggiungere anche la vaniglia, a seconda del gusto del consumatore.Caffè e latte di cocco. Poco comune in Italia. Molto facile da fare. È lo stesso del caffè con latte, solo che sostituiamo il latte normale con il latte di cocco. Un altro modo per prepararlo è semplicemente versare il cocco grattugiato su un normale latte macchiato.Caffè nero e latte. Emblema italiano come l’espresso. Prepari un caffè nero. Si scalda il latte con un montalatte in un bricco, in modo che formi una schiuma abbondante e consistente. Versa la schiuma di latte in superficie. Se hai un debole per i dolci, puoi aggiungere lo zucchero.Caffè, latte, panna, sciroppo di cioccolato e cannella o cacao in polvere. Un’altra delle varianti più famose del caffè con latte. In area anglosassone è conosciuto come caffè mocha o cappuccino al cioccolato. In alcune regioni europee, però, viene chiamato con il suo nome italiano: mocaccino. Alla base del caffè viene aggiunto uno strato di sciroppo di cioccolato e cannella o cacao in polvere. A volte c’è della panna al posto del latte. Il risultato è molto più gustoso. Molti baristi spesso lo confondono con il cappuccino. Soprattutto a causa della caratteristica schiuma. Tuttavia, sono fondamentalmente diversi a causa dell’ingrediente principale: lo sciroppo di cioccolato.Caffè e crema di latte. Diffuso in Francia, è molto simile al caffè macchiato. La differenza è che per realizzarlo viene utilizzata la panna al posto del latte acquisendo una consistenza e un sapore diversi.Un caffè senza caffeina che, per alcuni, semplicemente non è caffè: attraverso una precisa lavorazione il caffè viene privato della caffeina per risultare più “leggero”.