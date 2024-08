Come rendere la camera da letto di un’adolescente più adulta

1. Inizia con uno sfondo neutro

2. Scegli della nuova biancheria da letto

3. Aggiungi un muro caratteristico

4. Rendilo multifunzionale

5. Crea uno spazio designato per i compiti

6. Include un sacco di spazio di archiviazione

7. Aggiungi alcuni nuovi fantastici accessori

I tuoi figli sono diventati troppo grandi per la cameretta della loro infanzia? È tempo di rinnovare il look! Per aiutarti a iniziare, abbiamo raccolto alcuni fantastici consigli e ispirazioni per interni per bambini dai 9 ai 12 anni. Dallo spazio di archiviazione alle pareti d’effetto, ecco i nostri migliori consigli su come rendere più adulta la camera da letto di un’adolescente.Un modo infallibile per ottenere un aspetto più adulto è iniziare con uno sfondo bianco o neutro. Puoi quindi aggiungere, poi, a questa base tocchi di colore. Iniziare con una base neutra rende anche più semplice cambiare e aggiornare rapidamente l’aspetto generale man mano che il tuo bambino diventa adolescente. Inizia con pareti bianche o neutre e mobili bianchi o comunque semplici. Aggiungi personalità con articoli più facili da aggiornare, come biancheria da letto, lampade, coperte e cuscini sparsi.Uno dei modi più semplici per far sembrare più adulta la camera da letto di un’adolescente è investire in nuovi letti. Fuori i personaggi dei cartoni animati, dentro stampe, disegni, modelli e altro ancora! Se non riesci a trovare un’opzione che piace ai tuoi ragazzi, scegli il bianco o un altro colore a tinta unita e poi ravviva le cose con alcuni cuscini e plaid originali.Se tuo figlio vuole un pò più di colore nella sua stanza, valuta la possibilità di aggiungere una parete caratteristica. Sulla parete che hai scelto, potresti allestire una disposizione creativa di foto di familiari, amici e animali domestici. Oppure potresti attaccare un adesivo da parete rimovibile o aggiungere alcuni tocchi unici come lucine o stampe colorate. Potresti utilizzare, nella realizzazione di questa parete, stencil personalizzati per decorare la camera con i disegni che meglio rispondono ai gusti di tuo figlio. Kineart.it vende diversi stencil personalizzati ma, quello che abbiamo trovato ancora più interessante, è la possibilità di realizzare stencil partendo da una tua idea o progetto. Ti basterà soltanto inviare, tramite un apposito form, il tuo disegno e al resto ci penserà Kineart. Il risultato finale sarà entusiasmante! Per portarlo al livello successivo, considera di dipingere una parete con un colore audace e brillante o di applicare uno sfondo grafico. Limitare il lavoro di progettazione a una parete farà davvero risaltare la funzione e manterrà il resto della stanza in ordine. È anche molto più semplice decorare (e ridipingere) una parete piuttosto che farle tutte e quattro!Man mano che i bambini crescono, tendono a trascorrere più tempo nelle loro stanze. Ciò significa che dovrai pensare a impostare le cose per varie funzioni. Per i ragazzi, una camera da letto può essere una biblioteca, una sala studio e un’area di intrattenimento, nonché un luogo dove dormire bene la notte. Sfrutta tutto lo spazio disponibile per garantire che queste funzioni siano soddisfatte. Ad esempio, un letto a soppalco lascia spazio sotto per allestire una zona studio/compiti. Una poltrona a sacco e una libreria ad angolo possono creare un brillante angolo di “relax”, ideale per giocare, leggere e altro ancora.Naturalmente, la stanza di un adolescente dovrebbe svolgere una varietà di funzioni, ma è essenziale che tuo figlio abbia uno spazio adeguato per fare i compiti. Anche se non c’è molto spazio per altro, assicurati che ci sia uno spazio di lavoro confortevole in cui i bambini possano completare gli studi, utilizzare il computer o il tablet e magari anche realizzare progetti creativi. Il minimo qui è una scrivania, una lampada e una sedia comoda. Ma per ravvivare l’atmosfera, potresti aggiungere tocchi divertenti come cestini portaoggetti, lampade originali, una pianta o scaffali sospesi sopra la scrivania.Quando i bambini raggiungono i dodici anni, dovrebbero essere in grado di mantenere le proprie stanze in ordine. Naturalmente sappiamo tutti che è molto più facile a dirsi che a farsi. La maggior parte degli adulti sa che il modo migliore per garantire che tutto rimanga organizzato è assicurarsi che tutto abbia un posto dove andare. Per rendere la stanza dei tuoi ragazzi più adulta e ordinata, cerca soluzioni salvaspazio: armadietti, guardaroba, librerie e contenitori sotto il letto.Cosa c’è di più adulto che scegliere le proprie opere d’arte e i propri tocchi decorativi? Incoraggia i ragazzi a selezionare alcune cose speciali per personalizzare davvero il loro spazio, come una cornice per messaggi con effetto neon o un’originale luce d’atmosfera. Possono usare la loro paghetta, oppure puoi dare loro un budget, oppure puoi chiedere loro di aggiungere ciò che desiderano alla loro lista dei desideri. Per le opzioni senza spesa, cerca alcuni fantastici progetti fai-da-te che puoi completare insieme a loro.