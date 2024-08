Ad una persona è stato diagnosticato a Stoccolma il morbo causato dalla “Clade 1”

È arrivato in Europa il vaiolo delle scimmie. L’Agenzia svedese per la Sanità pubblica ha annunciato di avere registrato il primo caso al di fuori dell’Africa della variante più pericolosa del vaiolo delle scimmie, che l’Oms ha dichiarato un’emergenza sanitaria globale. “A una persona è stato diagnosticato a Stoccolma il morbo causato dalla variante ‘Clade 1’. È il primo caso causato dal ‘Clade 1’ ad essere diagnosticato al di fuori del continente africano”, ha affermato l’agenzia in un comunicato.

“Credo che la situazione sia seria – ha sottolineato il ministro della salute svedese, Jakob Forssmed – ma non c’è motivo di allarmarsi: il rischio di infezione è basso. Siamo ben preparati e i servizi sanitari dispongono di buone procedure in materia. È una malattia conosciuta. Ci sono vaccini e abbiamo vaccini in magazzino”.

L’epicentro dell’epidemia di Mpox è in Congo, con oltre 14 mila casi e 524 morti nella prima metà dell’anno. Nell’ultimo mese sono stati segnalati all’incirca 90 infezioni dovute al ceppo 1b del virus mpox in quattro Paesi confinanti che non avevano mai segnalato la malattia in precedenza: Burundi, Kenya, Ruanda e Uganda.