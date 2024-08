Nuova emergenza lanciata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’Oms ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale (Pheic) in seguito all’aumento dei casi di Mpox (il vaiolo delle scimmie) in Africa. A dare l’annuncio è stato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Oggi il comitato di emergenza si è incontrato e mi ha informato che la situazione costituisce un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Ho accettato questo consiglio”, ha detto. Solo 24 ore prima, l’epidemia di vaiolo delle scimmie era stata decretata “emergenza sanitaria pubblica”su scala continentale.

La Commissione europea ha coordinato l’acquisto e la donazione di 215 mila dosi di vaccino per aiutare i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie dell’Africa (Cdc) a combattere l’epidemia di vaiolo in Africa. “Prepararsi e rispondere alle minacce sanitarie – afferma Stella Kyriakides, Commissaria Ue per la Salute e la sicurezza alimentare – è uno sforzo globale che siamo determinati a portare avanti collettivamente e in modo solidale al di là delle frontiere”.