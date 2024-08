Festeggiamenti per il 98° anniversario della morte di Rodolfo Valentino a Castellaneta

Castellaneta. In occasione del 98° anniversario della morte di Rodolfo Valentino, avvenuta a New York il 23 agosto 1926, la Fondazione Rodolfo Valentino di Castellaneta ha organizzato diverse iniziative.

Nelle giornate di sabato 17 e giovedì 29 agosto 2024 è prevista l’iniziativa “A spasso con Rodolfo” passeggiata nei luoghi della memoria di Rodolfo Valentino con partenza alle ore 19:00 dal monumento a Rodolfo Valentino, realizzato nel 1961 dallo scultore Luigi Gheno; si passerà quindi dalla casa natale, dove il 6 maggio 1895 nacque Rodolfo Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi, dalla gentildonna di origine francese Marie Gabrielle Barbin e da Giovanni Guglielmi, veterinario di zona; si andrà quindi in via Regina Margherita 28, dove sorge il palazzetto in cui la famiglia Guglielmi si trasferì nel 1899 e, infine, si raggiungerà il MU.V. Museo Rodolfo Valentino.

Nel Museo Rodolfo Valentino, alle ore 20:00 Antonio Ludovico, presidente della Fondazione Rodolfo Valentino, presenterà la rassegna “FilmRudy”, riguardante filmati con scene di film del divo del cinema muto, preparati e illustrati da Aurelio Miccoli, studioso e autore di testi su Rodolfo Valentino.

Sabato 17 agosto sarà presentato nel Museo Rodolfo Valentino un filmato che riguarda i primi film interpretati da Rudy Valentino e, in particolare, “A society sensation” distribuito alla fine del 1918, in cui Valentino è protagonista maschile con Carmel Myers, una delle dive della Hollywood degli albori.

Il 29 agosto, infine, Aurelio Miccoli e Antonio Ludovico dialogheranno sul fenomeno del divismo di cui Rodolfo Valentino fu l’antesignano, prendendo in considerazione il film “Beyond the rocks” (in italiano “L’età di amare” o “Il diritto di amare”), uscito nelle sale cinematografiche nel maggio 1922, l’unico film di Rodolfo Valentino con Gloria Swanson, che era allora la più grande diva di Hollywood.