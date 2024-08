Gli stranieri scelgono l’Italia: aumenta la spesa dei vacanzieri

Numeri positivi per il turismo e più in generale per l’economia italiana. La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia si è attestata a 5,2 miliardi, con una cresciuta del 17%, a fronte di un incremento del 9% di quella dei viaggiatori italiani all’estero (2,4 miliardi). Lo rileva la Banca d’Italia nella sua indagine periodica sul turismo internazionale.

A maggio il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha registrato un avanzo di 2,8 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2,2 miliardi di maggio 2023.