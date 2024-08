Busto Arsizio. Lorys Bellapianta morto in un incidente stradale a Marina di Carovigno

Lorys Bellapianta, 20 anni di Busto Arsizio (Varese), è morto mentre era in vacanza con amici nel Brindisino. Lorys Bellapianta ha perso la vita in un incidente stradale nel centro abitato di Torre Santa Sabina, Marina di Carovigno (Brindisi). Lorys Bellapianta era sul sedile posteriore di un’auto in marcia, quando la sua portiera si sarebbe aperta. Il ventenne è finito sull’asfalto del lungomare e ha urtato contro un vaso in cemento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre al personale del 118. L’auto è stata posta sotto sequestro. Nessuna ipotesi al momento viene esclusa.

Lorys, seduto sul sedile posteriore quando lo sportello dell’auto su cui viaggiava si è aperto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e, cadendo, avrebbe sbattuto la testa sull’asfalto. Vano è stato ogni tentativo dei soccorritori di rianimarlo a causa della gravità delle ferite riportate. Lorys Bellapianta è morto davanti agli occhi degli amici. La salma è stata trasportata presso il cimitero di Ostuni, a disposizione della Procura. Gli altri giovani sono stati ascoltati dai carabinieri di San Vito dei Normanni che indagano sull’incidente. Non ci sarebbero altre auto coinvolte.

Gli inquirenti non escluderebbero alcuna pista e hanno sentito anche alcuni testimoni che avrebbero visto l’auto procedere a slalom per le vie della località marina. E’ possibile anche che lo sportello non fosse chiuso bene e che l’auto sia passata su una buca facendolo aprire. Ma anche che il giovane si sia sporto troppo dal finestrino in curva. Le indagini sono coordinate dalla procura di Brindisi.