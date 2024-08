Poeti e pittori in dialogo: la pittrice Gina Marziale ha dipinto la vertigine poetica

Gina Marziale e Corrado Calabrò sono i Superpremi 2024 del Premio I GRANDI DIALOGHI, ideato da Anna Manna sul web durante la Pandemia. Gina Marziale è artista reduce dalla Biennale di Venezia, dove è stata presente con un suo dipinto di grande classe e introspezione, e Corrado Calabrò è poeta famoso a livello internazionale.

La pittrice ha creato, quale Omaggio artistico al poeta Corrado Calabrò, il suo dipinto intitolato “VERTIGINE POETICA” (olio su tela, cm. 70×70), ispirandosi alla brevissima lirica Vertigine che la poetessa romana Anna Manna aveva dedicato a Corrado Calabrò dopo l’evento “Nove poeti per Corrado Calabrò” tenutosi il 14 aprile scorso presso la galleria internazionale AREA CONTESA ARTE, in via Margutta a Roma, curata da Francesco Agresti.

Vertigine

Il Poeta vero

Vibra

Tra la strada e le stelle

…Tra le stelle e la strada

Incuriosito invaghito

Del cosmo

Annientato

Accende il dialogo

Tra la strada e le stelle

…Tra le stelle e la strada

Tra la strada e…………le stelle

Anna Manna

Gina Marziale ha voluto rappresentare il cosmo, le galassie, le stelle, il pianeta sparito dai capovolgimenti climatici. Il poeta che sta a guardare ha una vertigine (a sinistra in rosso) alla visione di tutto ciò. La sua sensibilità lo fa vibrare incuriosito e annientato tentando di accennare un dialogo tra la strada e le stelle. Così la stessa pittrice ha descritto la sua opera.

E la poetessa Anna Manna ha così raccontato il suo stato d’animo, sia nella stesura della poesia sia nel contatto visivo con il dipinto: “Il mondo trema, si sgretola e i versi di Corrado Calabrò cercano di scandagliare l’universo, di carpirne i misteri. La poesia sboccia in questo tremendo incandescente viaggio nel cosmo, fiorisce con la delicatezza dei fiori ma i versi ed i fiori che li rappresentano, sono rossi, di vita certo, ma anche di sangue, il sangue delle guerre, delle sofferenze. Comunque nel mistero del dolore e della gioia il poeta, la poesia, i fiori rossi, cantano l’inno alla vita, la speranza del domani.”

Le due artiste si conoscono da molti anni, insieme hanno preso parte a molti eventi. Indimenticabili le Mostre a Palazzo Valentini curate da Anna Manna per l’Assessorato alla cultura della Provincia di Roma. Si sono conosciute, infatti, alla bellissima Mostra, e di grande successo, del pittore futurista Antonio Fiore, diventato una punta di diamante della pittura europea.

Da sempre il dialogo tra le due artiste ha arricchito le loro opere di quel quid in più che dona una visuale completa. Gina Marziale ha dipinto anche un quadro dedicato a tutti i poeti, La stanza del poeta, ed ha firmato la copertina dell’unico romanzo di Anna Manna “A largo della polveriera”, che fu presentato nella Sala delle Bandiere della sede di rappresentanza del Parlamento Europeo a Roma.

Alessandro Clementi

Comunicazione stampa – Premio I GRANDI DIALOGHI