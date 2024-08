Ragazzo di 24 anni ucciso a Pontecorvo al culmine di una lite

Una giovane vita spezzata a soli 24 anni al culmine di una lite. Il dramma si è consumato nella notte a Pontecorvo nel Frusinate. Un ragazzo di 24 anni di origini marocchine è stato accoltellato a morte in via San Giovanni Battista. I Carabinieri sono al lavoro per individuare il responsabile. Un suo connazionale è stato portato in caserma, la sua posizione è al vaglio degli investigatori. L’omicidio è avvenuto attorno alle 02:30 in una traversa della strada che porta in località Melfi urbana.

In base alle prime ricostruzioni c’è stata una lite tra extracomunitari. Uno dei partecipanti ha estratto un coltello ed ha ucciso il ventenne. Sul posto è intervenuto il pm di turno, la dottoressa Fioranelli insieme ai Carabinieri della stazione, della compagnia e del reparto operativo del comando provinciale. Al setaccio le immagini della video sorveglianza dell’isola ecologica presente nella zona che il sindaco Rotondo ha messo subito a disposizione tramite l’Asm.