Blasi Traslog srl: passione e tecnologia per traslochi sicuri a Roma e oltre

Blasi Traslog srl è, un’azienda con una storia che affonda le radici negli anni ’60, è oggi guidata da Riccardo Blasi, che ha ereditato la passione per i traslochi dal padre. Un’azienda che, pur mantenendo un forte legame con la tradizione, si è evoluta nel tempo, abbracciando le più moderne tecnologie per offrire servizi di trasloco sempre più efficienti e personalizzati.

Che tu debba trasferire la tua casa, il tuo ufficio o la tua attività commerciale, Blasi Traslog ti offre un servizio completo e su misura. Dai traslochi a Roma, con particolare attenzione ai quartieri sud, est, ovest, nord e centro, fino alle trasferte in tutta Italia, come i traslochi Roma-Milano e Milano-Roma, l’azienda mette a tua disposizione un team di professionisti esperti e attrezzature all’avanguardia.

Servizi per traslochi a Roma completi e personalizzati

Blasi Traslog srl offre traslochi chiavi in mano, con o senza deposito, garantendo la massima sicurezza e cura per i vostri beni. I servizi includono:

Traslochi completi per aziende, uffici e privati : operiamo in tutti i quartieri di Roma, inclusi Roma Sud, Roma Est, Roma Ovest, Roma Nord, Roma Centro e Città del Vaticano, oltre che in tutte le province della regione Lazio. Traslochi da Roma a Parigi : siamo leader nel settore dei traslochi internazionali, offrendo un servizio affidabile e professionale per la tratta Roma-Parigi e Parigi-Roma. Servizi di deposito : box sicuri e custoditi per custodire i tuoi mobili durante il trasloco o per periodi più lunghi. Noleggio Furgoni con o senza autista : offriamo il noleggio di furgoni a ore, ideale per piccoli traslochi, traslochi di studenti o per spostare pochi mobili. Noleggio di scale per traslochi : disponiamo anche di scale per traslochi, con montacarichi che possono essere noleggiati da un minimo di 3 ore fino a un massimo di 7 ore, con altezze variabili tra 20 e 37 metri.



Ditta di traslochi a Roma Certificazioni di Qualità

Blasi Traslog srl è accreditata da ACCREDIA, che attesta la conformità alle norme attraverso le certificazioni ISO:

ISO 9001:2015 per la qualità

per la qualità ISO 14001:2015 per l’ambiente

per l’ambiente ISO 45001:2018 per la salute e sicurezza sul lavoro

Queste certificazioni sono una garanzia dell’impegno dell’azienda verso l’eccellenza e la sostenibilità.

Sotto la guida di Riccardo Blasi, l’azienda ha integrato tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza e la sicurezza dei traslochi. Questo approccio innovativo permette a Blasi Traslog srl di offrire servizi di alta qualità, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più esigente.

Per ulteriori informazioni sui servizi di trasloco offerti da Blasi Traslog srl o per richiedere un preventivo personalizzato, visitate il nostro sito web www.blasitraslog.it o contattateci direttamente. Siamo qui per rendere il vostro trasloco un’esperienza positiva e senza stress.

La migliore ditta di traslochi a Roma recensita su google Maps

La nostra azienda è la più recensita per i traslochi a Roma su google maps per precisione, attenzione, competenza, onestà ed efficienza.

Leggi le recensioni di Blasi traslog srl.