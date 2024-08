Gabriele Parcesepe e Christian Granella morti in incidente stradale in strada Acque Alte, alle porte di Latina

Ancora due giovanissime vittime. Gabriele Parcesepe e Christian Granella hanno perso la vita nella notte in incidente stradale avvenuto in strada Acque Alte, alle porte di Latina. I ragazzi, 18 anni il primo, 15 anni il secondo, erano con altri tre coetanei a bordo di un’utilitaria che, dopo aver colpito una microcar che aveva appena svoltato in direzione opposta alla loro, è finita fuori strada contro un albero, per poi carambolare in mezzo alla carreggiata, dove è finita capovolta.

In seguito all’impatto con la minicar l’auto ha prima colpito un Nissan Qashqai guidato da un ventisettenne, che procedeva nella sua stessa direzione, da borgo Piave verso Podgora, e poi è passata molto vicino ad una Lancia Ypsilon guidata da una trentenne, anche lei nello stesso senso di marcia e che, sebbene non sia stata centrata direttamente, ha finito per abbattere un palo della luce.

Per Gabriele Parcesepe e Christian Granella non c’è stato nulla da fare. Gli altri tre ragazzi che erano con loro sulla Toyota sono stati tutti trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Ricoverati due nel reparto di pronto soccorso e uno in quello di ortopedia. Per quanto riguarda gli altri veicoli coinvolti, invece, sia il sedicenne al volante della microcar che i due giovani a bordo del Qashqai e della Ypsilon sono rimasti illesi, tanto da rifiutare il trasporto in ospedale.