Crotone, attività polizia locale contro l’abbandono di rifiuti ingombranti

Difficile mantenete la Città pulita quando manca la collaborazione dei cittadini. L’Amministrazione comunale, attraverso la partecipata Akrea, ha il compito di mettere in essere mezzi adeguati e personale per la raccolta dei rifiuti di ogni genere, e deve anche potere contare sulla collaborazione dei cittadini che rispettino le normative per il deposito dei rifiuti. Collaborazione che non sempre avviene e, quindi, in questi casi le Istituzioni fanno ricorso alla tecnologia per scovare e punire gli inadempienti.

Continua l’attività di controllo del NOA (Nucleo Operativo Ambientale) del Comando di Polizia Locale diretto dal comandante Francesco Iorno in relazione al contrasto contro l’abbandono indiscriminato di ingombranti.

Controlli, con l’ausilio di fototrappole, che si effettuano in tutti i quartieri cittadini.

Nello specifico è stato individuato, attraverso le fototrappole, una persona che abbandonava un materasso in zona Farina

Lo stesso è stato identificato e sanzionato ed ha dovuto recuperare l’ingombrante per smaltirlo in modo corretto presso l’isola ecologica

Prosegue, inoltre, anche il servizio in borghese con relativi appostamenti.

Inoltre questa mattina presso il tradizionale mercato del primo giovedì del mese sono stati elevati 17 verbali (12 ambulanti, 4 fuori dai posteggi e 1 su posteggio senza licenza)