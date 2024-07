Premio “Atena Nike” III Edizione

Direttrice artistica Gabriella Carlucci

Conducono Dario Bandiera, Antonella Salvucci e Alessia Fabiani

Premio alla Carriera all’attrice Antonella Ponziani

Premio Talento Siciliano Donna all’attrice Manuela Ventura

Premio Talento Siciliano Uomo all’attore David Coco

Premio Nuovo Imaie a Lorenzo Cammisa

Premio Impresa Donna a Claudia Conte

Premio Cinema e Salute a Simone Petralìa

Il premio cinematografico Atena Nike , si conferma, per il terzo anno consecutivo, in una vera e propria kermesse artistico – culturale nella quale attori, professionisti del settore e cinematografi si incontrano per dare vita ad un momento di cinema ma anche di conoscenza dell’industria e della filiera cinematografica.

La manifestazione, organizzata dal patron Fabio Saccuzzo e sotto la direzione artistica di Gabriella Carlucci, quest’anno, si terrà nello splendido scenario del Teatro Greco di Tindari (ME) il giorno 5 agosto. La serata della consegna dei premi, condotta da Antonella Salvucci e Dario Bandiera, è preceduta dalla proiezione dei progetti gara nelle giornate dal 30 luglio al 4 agosto con il “ Cinema sotto le stelle “.

All’interno della kermesse Atena Nike, i riflettori si accendono ancora sui temi economici legati alla cinematografia, nella settima edizione del convegno Cinema & Imprese. I principali cambiamenti nel mondo della produzione, le economie ad essa legate, le opportunità di investimento, le importanti misure finanziarie pubbliche e i relativi risvolti giuridici con il coordinamento dei professionisti dello Studio Saccuzzo&Associati, esperti in tax-credit cinematografico e opportunità fiscali a sostegno della filiera di settore.

Il 4 agosto è la serata dedicata alla proiezione e valorizzazione dei cortometraggi in gara selezionati dalla piattaforma “film Freeway” e condotta dall’attrice Alessia Fabiani. La consegna dei premi è rimandata alla serata finale del 5 agosto.

Scopo del premio, giunto alla terza edizione, è valorizzare e promuovere autori, registi, attori e produttori attraverso il dialogo e la diffusione delle loro opere audiovisive cinematografiche. Tanti i volti celebri che sfileranno sul red carpet di questa prestigiosa manifestazione nella veste di giurati, premiati, attori e registi finalisti. Il Premio Atena Nike intende anche valorizzare le nuove forze del nostro cinema, attori e registi che si sono fatti notare per il loro impegno, ingegno e creatività. Una sezione specifica sarà quindi dedicata ai talenti emergenti, nonché alle opere che si sono distinte per l’impegno sociale. Tante le novità di quest’anno, in particolare le sezioni speciali “Cinema e salute” ed “il premio distribuzione”.

Il premio Atena Nike è organizzato con il Patrocinio del Comune di Patti, Regione Siciliana, Nuovo IMAIE, Studio Saccuzzo & Associati, Today Entertainment, Associazione Sicilia Attiva e l’Equipe Pianeta Vacanze. Si ringraziano i main sponsor dell’iniziativa Studio Saccuzzo & Associati, Ca’ Domus boutique hotel Roma, Coca Cola, Formula Coach Srl, Indaco Sped, Plurimpresa e Compagnia della Bellezza.

Tanti i personaggi premiati nelle passate edizioni tra artisti, autori e registi ma anche professionisti del settore: Silvio Orlando, Lucia Sardo, Michela Cescon, Laura Muccino, Marco Simon Puccioni, Matilde De Angelis, Giulia Maenza, Emanuele di Stefano, Ester Vinci, Laura Muccino, Giorgio Tarantino, Enzo Guarnera, Salvo Saverio D’Angelo, Lorenzo Ramerini, Daniele Nannuzzi, Michele Capuano, Emilio Fallarino, Nicolò Ernesto Alaimo, Francesco Arca, Giorgio Colangeli, Gabriel Montesi, Selene Caramazza, Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto, Carolina Sala, Giampiero Pumo, Silvia Brunelli, Anna Maria Sambucco, Mauro Lamanna, Luca Maria Piccolo.

Novità di quest’anno, il premio distribuzione, che sarà dato a un’opera cinematografica, senza distribuzione, affinché possa essere data la possibilità di proiettare il film nelle sale italiane che hanno aderito a questa iniziativa.

Patron: Fabio Saccuzzo

Direzione artistica: Gabriella Carlucci

Coordinatore artistico: Salvo Saverio D’Angelo

Segreteria e organizzazione: Chiara Ombelli ~ Maurizio Ciancio