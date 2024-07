Pontedera. Nicola Chiellini morto in un incidente stradale a San Donnino

Ennesima vittima della strada in Toscana. In un incidente ha perso la vita il centauro Nicola Chiellini, 58 anni residente a Pontedera. Nicola Chiellini è morto sul colpo in un incidente stradale contro un’auto, condotta da una donna di 66 anni, avvenuto sulla strada regionale 445 a San Donnino, nel comune di Piazza al Serchio, in Garfagnana. Illeso, invece, il conducente di una seconda moto che seguiva e che è rimasta coinvolta nello scontro.

L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio. Nell’impatto, Nicola Chiellini, alla guida della moto, ha riportato ferite troppo gravi e per lui non c’è stato nulla da fare. Gravi le condizioni della ragazza di 14 anni, residente a Collesalvetti, sbalzata dalla sella della motocicletta condotta da Chiellini. L’elisoccorso Pegaso di Pavullo l’ha trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello, in codice rosso.

Ha riportato un serio politrauma nello scontro con l’auto, dopo una gita sulle rive del lago di Gramolazzo. Sotto choc ma ferita in modo lieve la conducente dell’auto, una donna di 66 anni, che è stata condotta da una delle ambulanze intervenute sul posto al pronto soccorso del Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana con il codice verde.

In base ad una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri, Nicola Chiellini stava rientrando dopo una giornata trascorsa al lago di Gramolazzo, in compagnia di amici, appassionati di moto come lui. Arrivato il momento del ritorno, Chiellini ha ripreso la sua moto dove ha fatto salire anche la quattordicenne e si è diretto verso Castelnuovo, per fare rientro a Pontedera. Mentre Chiellini stava percorrendo la regionale, scendendo verso valle, dall’altra corsia è sopraggiunta l’utilitaria con la quale è avvenuto lo scontro. Il centauro non è riuscito ad evitare l’impatto.