Il World ranger day al Museo regionale di scienze naturali

L’Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente comunica che, in occasione del World Ranger Day che si celebra il prossimo 31 luglio, il Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan ospiterà un’iniziativa organizzata in collaborazione con i due parchi naturali della Valle d’Aosta.

Nel giardino antistante il castello di Saint-Pierre, sarà allestita una postazione nella quale i guardaparco del Parco Nazionale Gran Paradiso e del Parco Naturale Mont Avic racconteranno ai visitatori del Museo le loro attività e le caratteristiche di questi territori tutelati.

L’attività dei guardaparco è essenziale nella gestione delle aree protette, i guardaparco non svolgono un ruolo meramente passivo di sorveglianza e controllo, essi assicurano importanti compiti, quali la raccolta dei dati di campo e il monitoraggio delle componenti naturali, la documentazione e la divulgazione, attraverso azioni educative volte proprio a far conoscere i territori tutelati affinché i turisti possano comprendere l’importanza delle aree naturali protette.

“La Valle d’Aosta – evidenzia l’Assessore Davide Sapinet – con una percentuale di oltre il 30% di territorio tutelato come aree naturali protette e siti della rete ecologica europea Natura 2000 rappresenta un esempio concreto di tutela della natura e della biodiversità alpina. La protezione di questo ricco patrimonio naturale, perché sia efficace, deve essere condivisa con il territorio, con i residenti e i turisti e, in quest’ottica, le attività e il ruolo dei guardi parco così come quello delle guardie forestali è davvero essenziale. Questa iniziativa, realizzata al Museo, cuore dell’offerta e della ricerca naturalistica valdostana, rappresenta quindi un’ottima occasione per far conoscere ed apprezzare il nostro territorio e queste “sentinelle del nostro patrimonio ambientale” ogni giorno operative per la tutela di quello che è il bene primario della nostra comunità.

Cogliamo quindi l’occasione della giornata mondiale che celebra queste figure, per rivolgere ai Guardia Parco un ringraziamento per il loro impegno e per la passione con la quale lo svolgono.