Viaggio nel mondo del tuning automobilistico – intervista all’esperto

Nel vasto panorama dell’automotive, esiste un settore che attrae appassionati e professionisti alla ricerca della perfezione estetica e prestazionale: il tuning di componenti auto in carbonio. Questo materiale, leggero e resistente, ha rivoluzionato il modo di concepire le modifiche automobilistiche, offrendo possibilità quasi illimitate per personalizzare e migliorare le prestazioni dei veicoli migliorando al contempo la loro estetica.

Gli amanti del tuning in carbonio sono una categoria a sé: cercano l’eccellenza, la leggerezza e quel tocco di esclusività che solo questo materiale può offrire. Dalle supercar ai veicoli di tutti i giorni, il carbonio ha trovato la sua strada in ogni angolo del mondo automobilistico, diventando sinonimo di prestazioni e stile.

Per approfondire questo affascinante universo, abbiamo intervistato Giovanni Currò, titolare di Car Service Tuning e veterano del settore con 20 anni di esperienza alle spalle.

Signor Currò, come è iniziato il suo percorso nel mondo del tuning in carbonio?

Ho iniziato vent’anni fa, quando il carbonio era ancora considerato un materiale esotico nel settore automobilistico. Mi ha affascinato fin da subito per le sue proprietà uniche e le infinite possibilità che offriva.

Quali sono i principali vantaggi dell’utilizzo del carbonio nel tuning automobilistico?

Il carbonio offre un rapporto resistenza-peso eccezionale. Questo si traduce in componenti più leggeri ma estremamente robusti, che migliorano le prestazioni del veicolo riducendo il peso complessivo. Inoltre, l’estetica del carbonio è inconfondibile e dona un aspetto premium a qualsiasi auto.

Come è cambiato il settore negli ultimi due decenni?

Il cambiamento è stato enorme. All’inizio, il carbonio era riservato quasi esclusivamente alle auto da corsa o alle supercar. Oggi, grazie all’evoluzione delle tecniche di produzione e alla maggiore accessibilità, possiamo offrire componenti in carbonio per una vasta gamma di veicoli, dai modelli sportivi alle auto di tutti i giorni.

Quali sono le richieste più comuni dei suoi clienti?

Molti clienti cercano componenti estetici come spoiler, specchietti e diffusori. Ma c’è anche una crescente domanda per parti funzionali come cofani motore leggeri o componenti dell’impianto di aspirazione. La personalizzazione è la chiave: ogni cliente vuole qualcosa di unico per la propria auto. Lui ci mette l’immaginazione, noi le conoscenze di lavorazioni appropriate.

Qual è la sfida più grande nel lavorare con il carbonio?

La precisione è fondamentale. Il carbonio richiede una lavorazione estremamente accurata e non perdona gli errori. Ogni pezzo deve essere perfetto, sia esteticamente che funzionalmente. Questo richiede competenza, esperienza e una costante attenzione ai dettagli.

Come vede il futuro del tuning in carbonio?

Il futuro è brillante. Con l’avvento dei veicoli elettrici, la riduzione del peso diventerà ancora più cruciale per ottimizzare l’autonomia. Prevedo un’ulteriore espansione del settore, con tecniche di produzione sempre più avanzate e nuove applicazioni del carbonio nel mondo automotive.

Il mondo del tuning in carbonio, come ci ha mostrato Giovanni Currò, è un settore in continua evoluzione, dove passione, tecnologia e artigianalità si fondono per creare componenti automobilistici di altissimo livello. Grazie a professionisti come lui, gli appassionati possono trasformare i loro sogni automobilistici in realtà, un pezzo di carbonio alla volta. Infine, ricordiamoci che siamo in Italia, come dire in una mega motor valley.