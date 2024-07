Rebic: dal 26 luglio in radio “Cade pure la città”

Dal 26 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “CADE PURE LA CITTÀ” (Maionese Project), il nuovo singolo di Rebic disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 23 luglio.

“Cade pure la città” è un brano che racconta una rivincita personale su molti aspetti della vita. È un pezzo pop con un ritmo marcato che ad un primo impatto definisce un’immagine della personalità dell’artista.

Commenta l’artista a proposito della release: “Il brano si inserisce nel mio progetto musicale con la grinta e la determinazione che mi contraddistinguono. Mio padre mi ha consigliato di non continuare, per me è un motivo valido per riprovare! Se un domani dovessi svegliarmi senza più musica intorno a me non sarei più la stessa persona che sono oggi e posso dire che cantare è tutta la mia vita.”

Biografia

Rebic è un’artista di 25 anni originaria di Siena. Vive a Milano e svolge la sua professione di geometra, ma la sua più grande passione è il canto.

Partecipa a molti contest come Nokep Tv, La Bella e la Voce a Vietri, New York Canta e a luglio ha presentato alla Trentino Music Arena di Trento il suo nuovo singolo per la prima volta cantando prima di Mècna e Ariete.

“CADE PURE LA CITTÀ” è il nuovo singolo di Rebic disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 23 luglio 2024 e in rotazione radiofonica dal 26 luglio.