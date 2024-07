Dieta chetogenica vegetariana: regime alimentare alternativo per il tuo benessere

Anche se è evidente che se ne parli non troppo frequentemente, potrebbe essere utile a molti dei nostri lettori sapere che la dieta chetogenica non è solo a base di carne e pesce: negli ultimi anni ha infatti trovato crescente diffusione anche una variante vegetariana, ricca di gusto e potenziali benefici per la salute. Ma come funziona? Cosa mangiare nella dieta chetogenica vegetariana? Quali accortezze seguire?

Per saperne di più, abbiamo predisposto una guida completa che ti suggeriamo di leggere: ti permetterà di toglierti ben più di qualche dubbio sulle caratteristiche, i vantaggi e i punti di attenzione di questo regime alimentare.

Come funziona la dieta chetogenica vegetariana

Immaginando che tra i lettori vi siano persone che non hanno dimestichezza e precedente esperienza con questo regime alimentare, partiamo proprio dalle basi: come funziona la dieta chetogenica vegetariana?

Ebbene, diciamo subito che, in contrasto con la chetogenica classica, ricca di proteine animali, la variante vegetariana si concentra su vegetali e grassi “buoni”. Il corpo entra in chetosi bruciando grassi al posto di zuccheri, favorendo il dimagrimento e altri potenziali benefici per il nostro corpo.

In termini meno sintetici, con questo regime alimentare si prevede di abbassare il consumo di carboidrati (circa il 5-10% delle calorie totali giornaliere), preferendo un moderato consumo di proteine e un alto consumo di grassi (circa il 70-80% delle calorie totali giornaliere).

Con un livello così basso di carboidrati, il fegato inizia a produrre i corpi chetonici dal metabolismo dei grassi, che finiscono con il diventare la fonte energetica primaria per il corpo, al posto del glucosio derivato dai carboidrati. Lo stato metabolico in cui il corpo utilizza i chetoni come fonte energetica primaria si chiama chetosi ed è proprio questa condizione che la dieta keto cerca di favorire.

Per i sostenitori della keto diet, infatti, la chetosi può portare a diversi effetti benefici, tra cui la perdita di peso (determinata dalla combustione dei grassi corporei per l’energia) e a una riduzione del senso di fame (i chetoni possono avere un effetto saziante, aiutando a ridurre l’appetito).

Di solito, inoltre, la dieta chetogenica favorisce anche la sensibilità all’insulina e il controllo della glicemia, rendendola utile per le persone con diabete di tipo 2, e può avere effetti benefici per la salute del cervello, migliorando la funzione cognitiva e proteggendo dalle neurodegenerazioni.

Cosa mangiare con la dieta chetogenica vegetariana

Ma quali sono i prodotti chetogenici che è possibile mangiare? Quali alimenti sono ammessi nella cheto diet?

Contrariamente a quanto molti sono indotti a pensare, l’elenco è abbastanza lungo e corposo, oltre che sufficientemente vario da allontanare il rischio di noia. Si possono ad esempio consumare frutta secca e semi come noci, pistacchi, mandorle, semi di chia e lino, così come uova, un’ottima fonte proteica vegetale.

Sono inoltre ricompresi nella dieta keto vegetariana anche gli oli come l’olio extravergine d’oliva o l’olio di avocado, e ancora i grassi (burro, formaggi stagionati), le verdure a basso contenuto di amidi (zucchine, bietole, spinaci) e, con moderazione, frutta, patate e cereali.

I migliori consigli per una dieta chetogenica vegetariana

Anche adesso che abbiamo qualche informazione in più sulla dieta chetogenica vegetariana, non possiamo comunque che invitare tutti coloro i quali fossero interessati a seguire questo percorso alimentare a consultare un nutrizionista, professionista fondamentale per impostare un piano alimentare personalizzato e bilanciato, scongiurando carenze e potenziali effetti collaterali.

È inoltre sempre essenziale bere molta acqua, al fine di mantenere il corpo idratato e supportare la funzionalità renale.

Infine, come avviene per l’inizio di ogni regime alimentare, è importante tenere conto che nelle prime fasi la chetogenica vegetariana potrebbe favorire alcuni effetti collaterali come alitosi e stitichezza, solitamente temporanei. Bisognerà poi prestare attenzione a non creare squilibri nutrizionali e ascoltare sempre il proprio corpo: se si verificano sintomi persistenti o fastidiosi, è importante consultare il proprio medico.

Con queste premesse, la dieta chetogenica vegetariana può essere un’opzione valida per chi desidera seguire un regime alimentare alternativo, ricco di potenziali benefici per la salute. È comunque importante ricordare che, come per ogni dieta, è fondamentale seguire le indicazioni di un nutrizionista e prestare attenzione ai potenziali effetti collaterali. In bocca al lupo!