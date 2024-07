Aereo della Saurya Airlines precipita al decollo: 18 corpi, tra cui quello di uno straniero

Tragedia nei cieli del Nepal. Un aereo di linea della Saurya Airlines, con a bordo 19 persone, si è schiantato al decollo a Kathmandu, uccidendo 18 persone e lasciando un solo sopravvissuto, il pilota, che è stato tratto in salvo.

L’aereo della Saurya Airlines trasportava due membri dell’equipaggio e 17 membri dello staff della compagnia aerea nepalese per un volo di prova. Lo ha spiegato il portavoce della polizia nepalese Dan Bahadur Karki. “Il pilota è stato salvato ed è in ospedale”, ha aggiunto. In totale sono stati trovati “18 corpi, tra cui quello di uno straniero”, ha dichiarato il portavoce, precisando che saranno sottoposti ad autopsia.

Gyanendra Bhul dell’Autorità per l’aviazione civile del Nepal ha detto che il volo è stato effettuato per motivi tecnici o di manutenzione, senza fornire ulteriori dettagli. Nessun funzionario è stato in grado di confermare la nazionalità dell’unico straniero a bordo. Le immagini condivise dall’esercito nepalese mostrano la fusoliera dell’aereo spaccata e ridotta a uno scafo bruciato.

L’aereo è precipitato intorno alle 11:15 (7:30 in Italia). Il velivolo doveva decollare sulla rotta aerea più trafficata del Nepal, tra Kathmandu e Pokhara, un importante centro turistico della repubblica himalayana.