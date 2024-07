Aperte dal 1° agosto le immatricolazioni e iscrizioni all’UniPg per l’a.a. 2024/2025

Il 1° agosto 2024 si aprono le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2024/2025.

Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo di Perugia sono ad accesso libero, fatta eccezione per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale previsti dalla legge consultabili a questa sono ad, fatta eccezione per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale previsti dalla legge consultabili a questa pagina : si invita a verificare le scadenze per le domande di ammissione alle procedure selettive di ciascun corso.

Sarà possibile iscriversi ai corsi di laurea triennali e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero fino al 21 ottobre 2024; successivamente l’iscrizione sarà possibile previo pagamento della relativa indennità di mora. L’iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso libero sarà possibile sino al 28 febbraio 2025.

Esoneri dal pagamento delle tasse e altre agevolazioni

L’Ateneo favorisce il più ampio accesso ai corsi di studio fornendo numerose agevolazioni per gli studenti e studentesse: esoneri dal pagamento delle tasse universitarie e altre agevolazioni se appartenenti a specifiche categorie di reddito; riduzioni dell’ammontare delle tasse per merito, per la presenza di condizioni di disabilità, per il possesso dello status di rifugiato, per la condizione di detenzione, per gli studenti e le studentesse appartenenti al medesimo nucleo familiare o che si iscrivono in condizioni di necessità o, ancora, per gli studenti e le studentesse stranieri provenienti da paesi a basso sviluppo.

Le informazioni di dettaglio su tutte le diverse agevolazioni e riduzioni sono disponibili qui

Servizi

servizi: agevolazioni per il trasporto pubblico, aule studio autogestite, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, consulenza, orientamento e altri servizi. Tutte le informazioni sono disponibili L’Ateneo propone inoltre ai propri iscritti un’ampia gamma di: agevolazioni per il trasporto pubblico, aule studio autogestite, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, consulenza, orientamento e altri servizi. Tutte le informazioni sono disponibili qui

Frequenza

La didattica viene erogata in maniera convenzionale. Verrà garantita, tuttavia, la possibilità di frequenza anche a distanza, in un’ottica di tutela del diritto allo studio, per le categorie previste dalla normativa vigente. I corsi svolti in modalità didattica convenzionale potranno avvalersi di insegnamenti erogati a distanza nel limite del 10% dei CFU, come previsto dalla normativa vigente.

L’offerta didattica

I corsi di studio attivi a Perugia, a Terni e negli altri centri umbri dove l’Ateneo è presente, sono elencati nel Manifesto degli Studi, A.A. 2024/2025, disponibile qui e descritti nel canale web dell’offerta formativa 2024/2025 qui

Come immatricolarsi

Compilare la domanda di immatricolazione è semplice e intuitivo, collegandosi qui e seguendo la procedura guidata. La procedura completa è inoltre sintetizzata in una pratica guida consultabile al medesimo indirizzo. È possibile immatricolarsi anche in presenza, presso i Punti immatricolazione di Perugia e Terni, che saranno attivi a partire dal 1° agosto 2024. Tutte le informazioni sono disponibili qui

Servizio di assistenza personalizzata a distanza

Particolarmente efficace al fine di risolvere ogni genere di problematica relativa a iscrizioni e immatricolazioni è il sistema di assistenza personalizzata a distanza – ticketing, gestito da operatrici e operatori qualificati. Studentesse, studenti e future matricole saranno guidati dal sistema e affiancati nelle procedure online e nella risoluzione di eventuali difficoltà .

ticketing le aspiranti matricole potranno prenotare anche un servizio di consulenza orientativa, per una scelta consapevole del corso di studi, nonché un colloquio con i docenti o una visita alle strutture didattiche. Il servizio ticketing è accessibile Tutte le operazioni potranno essere effettuate direttamente da casa e il servizio, aperto tutti i giorni 24 ore su 24, fornirà ogni tipo di informazione, didattica o amministrativa. Grazie al serviziole aspiranti matricole potranno prenotare anche un, per una scelta consapevole del corso di studi, nonché uno unaIlè accessibile qui

Servizio di assistenza personalizzata in presenza

L’Ateneo, inoltre, sempre vicino alle esigenze delle matricole e consapevole dell’importanza della scelta che i futuri studenti e studentesse si trovano a compiere, mette a disposizione anche un servizio di assistenza alle matricole in presenza. Personale qualificato, affiancato da studentesse e studenti UniPg, sarà infatti pronto ad aiutare e consigliare le aspiranti matricole, fornendo tutte le informazioni necessarie. A questo fine, a partire dal 1° agosto e fino al giorno al 21 ottobre 2024 sarà attivo il Punto Immatricolazioni, – anche su appuntamento – presso la sede del Rettorato, in piazza dell’Università 1, Aula 5, a Perugia. In questa sede sarà anche possibile effettuare l’immatricolazione, nonché usufruire del servizio di consulenza orientativa. Il Servizio di assistenza alle matricole in presenza sarà attivo anche a Terni, presso l’Ufficio Gestione Carriere Studenti del Polo Scientifico Didattico di Ateneo, in località Pentima.

giorni di apertura e sugli orari dei servizi descritti, nonché le indicazioni volte a facilitare il raggiungimento dei punti informativi sono pubblicati Notizie e aggiornamenti suidei servizi descritti, nonché le indicazioni volte a facilitare il raggiungimento dei punti informativi sono pubblicati qui

studente futuro Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono consultabili nel portale di Ateneo unipg.it e, in particolare, si consiglia di consultare le pagine: didattica

Le agevolazioni per le studentesse e gli studenti con ISEE fino a 30.000 euro

Prosegue inoltre l’impegno di Regione Umbria, in accordo con l’Ateneo perugino, nel favorire il più ampio accesso ai propri corsi di studio. Anche per questo anno accademico, infatti, si rinnova l’ampia gamma di agevolazioni relative al contributo per l’accesso agli studi universitari.

In aggiunta alla fascia che beneficia dell’esenzione completa già prevista, l’accordo con la Regione Umbria consentirà a studentesse e studenti, con reddito ISEE “Università” fino a 30.000 euro, di recuperare le somme versate, secondo le modalità specificate nell’apposito bando di prossima pubblicazione sul portale Adisu.

“In occasione dell’apertura 2024 delle immatricolazioni ai corsi di studio dell’Ateneo – afferma il Rettore di UniPg, Prof. Maurizio Oliviero -, siamo felici di poter annunciare, grazie al puntuale e prezioso supporto della Regione Umbria e in particolare dell’Assessore Paola Agabiti, la prosecuzione dell’impegno dell’Università degli Studi di Perugia a favore del diritto allo studio, da sempre tema centrale della nostra azione di governo. Oltre all’esenzione totale prevista per le fasce di reddito più basse, infatti, l’estensione delle agevolazioni fino alla soglia dei 30.000 euro di ISEE consentirà a studentesse e studenti meritevoli di recuperare interamente le tasse universitarie versate. Riteniamo che questa misura rappresenti non solo una concreta applicazione dei princìpi della nostra amata Carta Costituzionale, ma anche un significativo investimento nel futuro dei giovani e, di conseguenza, nel reale progresso del territorio e del Paese“.

“L’articolo 34 della Costituzione sancisce il principio della scuola aperta a tutti e cita testualmente che ‘I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi’ – ha ricordato l’assessore Paola Agabiti – La Regione Umbria in questi anni ha lavorato per rendere esigibile questo diritto. L’istruzione, lo studio, la cultura in generale ci rendono cittadini liberi, capaci di fare scelte consapevoli all’insegna della crescita personale e della comunità. Così come negli anni passati, anche quest’anno, come ha già evidenziato il Magnifico Rettore Oliviero, che voglio ringraziare per la proficua e sempre preziosa collaborazione, sono previste varie agevolazioni. In particolare vorrei segnalare che per l’anno 2024/25, gli importi di borsa di studio per ciascuna tipologia di studente (in sede, fuori sede e pendolare) sono stati incrementati. Nello specifico la quota di borsa di studio in denaro per gli studenti collocati nella fascia con svantaggio è stata incrementata rispettivamente: di euro 413,37 per gli studenti fuori sede; di euro 241,57 per gli studenti pendolari; di euro 166,61 per gli studenti in sede. Relativamente ai posti letto ci tengo a ricordare che Il numero dei posti letto disponibili con decorrenza 1° ottobre 2024 è notevolmente incrementato, passando da n. 1.032 (bando 2023/2024) a n. 1.371. Mi fa piacere evidenziare che l’Agenzia per il diritto allo Studio, per la prima volta, ha redatto un piano triennale, dimostrando capacità di programmazione e visione a lungo termine a favore del benessere e della migliore accoglienza degli universitari nella nostra regione, che vanta una tradizione universitaria antica e di grande prestigio”.